BEFANA/ Cosa c'entra con L'Epifania?

BEFANA 2017. Cosa c'entra la Befana con L'Epifania? Puoi togliere i crocefissi dalle classi e dalle aule comunali, puoi chiamare Pasqua "Festa della Primavera" ma se dici che Babbo Natale non esiste, vieni licenziato. È storia di pochi giorni fa: "E comunque Babbo Natale non esiste". Lo aveva detto il direttore d'orchestra Giacomo Loprieno all'Auditorium Parco della Musica di Roma al termine dello spettacolo musicale dedicato al film Disney "Frozen"; si è fatto consegnare il microfono e ha scandito la frase, che ha scatenato polemiche e proteste da parte dei genitori, tanto da portare gli organizzatori al licenziamento del musicista.

Non voglio mettermi anch'io contro Loprieno, ma solo cogliere un aspetto della vicenda: e cioè se Babbo Natale è intoccabile forse è così perché, attraverso di lui, il Natale arriva, anche attraverso strade misteriose e sconosciute, a tutti ma proprio tutti. C'è in quel padre buono barbuto e panciuto un desiderio di paternità e filiazione bambina che tocca atei, miscredenti e credenti che non badano più alle polemiche sulla libertà di espressione, di religione, di parola, di pensiero. Chi tocca Babbo Natale, muore, leggasi viene licenziato.

Ora dopo Babbo Natale è l'ora della Befana, la vecchina brutta e dotata di scopa di saggina. Tocca a lei parlare di Epifania ad un mondo che di luce ne vede poca ma ne desidera molta. E se saranno pochi quelli che andranno a Messa chiedendosi se oggi è di precetto, e ancora di meno sapranno che "Befana" non è altro che una balbettante alliterazione del più complicato "Epifania", saranno moltissimi, tutti direi, quelli che metteranno i dolci nelle calze dei bimbi. Dolci e giochini, mi permetto di dire, più piccoli rispetto a quelli sotto l'albero. Così semplici da consentire alla Befana di rimanere più immacolata di Babbo Natale. Mentre sotto l'albero di Natale ci trovi di tutto, la Befana resiste con i suoi dolci e con il suo carbone. Ma anche lei, con parole simili a Babbo Natale, ci parla: il nonno barbuto parla di Natale, la vecchina col naso adunco parla di Epifania.

Perché abbiamo bisogno di doni, abbiamo bisogno di semplicità. E la Befana ce li promette entrambi. Arriva di notte, arriva con le scarpe rotte, arriva con i suoi dolci a riempire sogni e calze. E anche noi siamo in una notte, metaforica ed economica ma non meno paurosa di quella buia dei bambini. Anche noi abbiamo le tasche — oltre che le scarpe — rotte. E quindi, questa, è la nostra notte: la notte dei doni. Come a Natale e più che a Natale.

Perché non tutti noi ci possiamo permettere giochi costosi, ma invece tutti noi possiamo permetterci caramelle e cioccolatini e zuccheri colorati. E tutti li possiamo mangiare e dirci che sì, anche noi abbiamo bisogno di doni. E in questo modo arriviamo a quella capanna e a quella casa. Perché i doni non te li puoi fare da solo e Natale è, per antonomasia, Dio che predica relazione.