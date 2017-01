BIMBO ROHINGYA ANNEGATO/ Mohammed come Aylan, la nostra coscienza stavolta dorme?

BAMBINO BIRMANO ANNEGATO. Un déjà vu, tanto violento quanto disturbante. Un altro bambino, piccolissimo, a pancia in giù, quasi fosse un bambolotto gettato via con fastidio, perso durante una fuga precipitosa. Invece è un bambino in carne e ossa, annegato mentre con la famiglia cercava di passare un fiume che dalla Birmania avrebbe permesso di fuggire in Bangladesh.

Già le locazioni geografiche la dicono lunga del livello di disperazione che la foto di Mohammed Shohayet, 16 mesi, che ricorda così tanto quella altrettanto intollerabile di Aylan Kurdi, il bambino siriano trovato morto anche lui annegato su una spiaggia turca nel settembre del 2015, contiene. Alan e la sua famiglia cercavano la fuga nei ricchi paesi dell'Europa occidentale, ma la famiglia di Mohammed? Fuggivano da uno dei paesi più poveri del mondo, di cui facciamo anche fatica a ricordare il nome che ha assunto da diversi decenni, Myanmar, e continuiamo a chiamarlo con il nome colonialista di Birmania che così facciamo prima e ci capiamo. Anche se chissà quanti sanno dove si trova.

Ma si può essere così disperati da cercare salvezza in un altro dei paesi più poveri, tartassato da cataclismi naturali e fame come il Bangladesh? Evidentemente si può, se a casa tua fai parte di una minoranza perseguitata, schiavizzata e ammazzata da secoli.

E' un cortocircuito di informazioni e convinzioni quello che scaturisce da questa nuova foto, quelle informazioni che noi occidentali assumiamo come bere un bicchiere d'acqua, in questa epoca di post-verità e notizie fake. Perché Mohammed, il nome già ce lo avrebbe dovuto far capire, era di famiglia musulmana. Quei musulmani che in Medio Oriente (alcuni di loro) fanno strage di altre minoranze (cristiani o yazidi) e colpiscono con attentati sanguinari a casa nostra al grido di "Allah Akbar". Qua invece i perseguitati sono loro. Non è assurdo? Non è tragicamente ironico? Questa foto è la misura di un mondo e di una sofferenza che ignoriamo bellamente, imbevuti di slogan e di commenti da quattro soldi.

La famiglia del piccolo era di etnia Rohingya, una minoranza musulmana da sempre perseguitata dal regime militare birmano, anche adesso che il Nobel per la pace Aung San Suu Kyi è consigliere di stato dopo aver passato decenni agli arresti domiciliari voluti da quegli stessi militari.

"Nel nostro villaggio gli elicotteri ci hanno sparato contro e poi i soldati birmani ci hanno sparato contro. Non potevamo restare nella nostra casa. Siamo dovuti scappare e nasconderci nella giungla. Ma mio nonno e mia nonna sono stati bruciati vivi. Il nostro villaggio è stato incendiato dai militari. Non è rimasto nulla" ha raccontato il padre del bambino, l'unico a essersi salvato. Sono annegati anche la madre e il fratellino di 3 anni e mezzo.