CARLOTTA BENUSIGLIO / News, Marco Venturi: attesa per la decisione del gip, il commento di Roberta Bruzzone (ultime notizie oggi, 6 gennaio 2017)

CARLOTTA BENUSIGLIO NEWS, MARCO VENTURI: ROBERTA BRUZZONE COMMENTA IL GIALLO, TUTTI I SUOI DUBBI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Il mistero attorno alla morte di Carlotta Benusiglio non accenna a diminuire. La stilista 37enne trovata senza vita, impiccata ad un albero di piazza Napoli, a Milano, all’alba dello scorso 31 maggio potrebbe non essersi suicidata, come emerso dalle prime fasi delle indagini. Per tale ragione i familiari della donna, tramite il loro legale, ha insistito affinché venisse fatta maggiore luce sulla triste vicenda. Ad intervenire sul caso è stata di recente anche la criminologa Roberta Bruzzone, che ha espresso il suo parere tramite le pagine del nuovo numero di Giallo, facendo il punto sulle indagini attualmente in corso. Secondo l’esperta ci sarebbero ancora molti elementi da chiarire sulla morte di Carlotta Benusiglio, il cui sogno di diventare una affermata stilista è stato interrotto - ancor prima del tragico evento – dall’ingresso nella sua vita di Marco Venturi, fidanzato e ora indagato per istigazione al suicidio ma anche per stalking e lesioni. La Bruzzone si sarebbe fatta un’idea piuttosto chiara sul giallo che ruota attorno alla tragica fine di Carlotta Benusiglio, al punto da affermare: “E’ davvero difficile – e, a mio avviso, è a dir poco improbabile – ritenere che Carlotta abbia maturato ‘autonomamente’ la decisione di togliersi la vita”. Una teoria, questa, che sembra trovare in accordo anche la famiglia della giovane donna, la quale da tempo chiede con forza che venga fatta luce sulla morte della stilista e che possa finalmente emergere la verità. Una verità che potrebbe avere a che fare proprio con Marco Venturi, sebbene la procura la pensi in maniera differente. Roberta Bruzzone ricorda come proprio all’interno del cellulare e del computer di Carlotta Benusiglio sia stato trovato dagli inquirenti “un vero e proprio girone infernale di maltrattamenti fisici e psicologici” di cui la donna era vittima da tempo. La stilista aveva catalogato con precisione ogni foto che la immortalava dopo ciascun maltrattamento, eppure dall’autopsia eseguita sul corpo senza vita rinvenuto oltre sette mesi fa a poca distanza dalla sua abitazione, è emerso che al momento del decesso Carlotta non portava su di sé alcun segno di violenza, colluttazione o altri segni sospetti riconducibili a un omicidio. Proprio questo aspetto avrebbe portato gli inquirenti a convincersi del suicidio chiedendo l’archiviazione della posizione di Marco Venturi nell’ambito dell’indagine per istigazione. A tale richiesta la famiglia di Carlotta Benusiglio si è opposta con forza in attesa che il gip possa prendere la sua decisione sulle sorti dell’inchiesta, optando su maggiori accertamenti. “E certo gli aspetti da chiarire non mancano”, ha chiosato la criminologa.

© Riproduzione Riservata.