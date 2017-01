EPIFANIA DEL SIGNORE/ Santo del giorno, il 6 gennaio si commemora la rivelazione ai re magi del Bambino Gesù

EPIFANIA DEL SIGNORE: IL 6 GENNAIO SI CELEBRA LA RIVELAZIONE DI GESU' AI RE MAGI - Il 6 gennaio viene celebrata l'Epifania del Signore. In questo santo giorno si commemora la rivelazione ai re magi del Bambino Gesù come Dio in terra, venuto al mondo per mostrare la via della salvezza agli uomini in terra. I magi erano principi "gentili" orientali e studiosi di astronomia, che allo scorgere della stella cometa, ricordarono le antiche profezie che parlavano della cometa come segno della nascita del Messia e del re dei giudei, e dunque partirono per poterlo adorare, senza temere il lungo viaggio. Dio premiò la loro risolutezza e fece si che la stella li guidasse per tutto il cammino fino a Gerusalemme, dove i magi chiesero dove fosse il re dei giudei. Erode alla notizia della nascita di un re si spaventò e chiese agli scribi del tempio dove sarebbe nato il Cristo, e questi gli riferirono che il luogo era Betlemme. Erode dunque informò i magi e, fingendo di volerlo anch'egli adorare, li invitò a tornare da lui per riferirgli il luogo esatto, con la celata volontà però di ucciderlo. I magi allora ripresero il cammino e la stella ricomparve a guidarli fino alla grotta dove era nato Gesù: qui i magi, che erano zoroastriani, giunsero umili senza pretendere un dialogo tra religioni o addirittura la conversione del bimbo alla loro religione, ma si prestarono semplicemente al figlio di Dio, donandogli l'oro per il "re dei giudei", l'incenso per il suo sacerdozio e la mirra come simbolo di purificazione dai peccati. Un angelo in sogno li invitò a non tornare da Erode che altrimenti avrebbe ucciso Gesù: essi allora tornarono in oriente per altra via. Le loro reliquie furono portate a Saba (come riferisce Marco Polo nel "milione") e poi a Milano nel 1162 nella "Chiesa di Sant'Eustorgio", ma Federico Barbarossa se ne impadronì, ma due anni dopo passarono nelle mani dell'arcivescovo di Colonia, la cui cattedrale le custodisce ancora oggi, anche se alcuni resti sono a Milano nella "Chiesa di San Eustorgio" grazie all'iniziativa dell'arcivescovo Ferrari.

EPIFANIA DEL SIGNORE, SANTO DEL GIORNO: UN GIORNO DI FESTA - In Lombardia è molto forte il culto dei magi: a Milano 3 figuranti vestiti da magi percorrono le vie dalla "Chiesa di Sant'Eustorgio" al "Duomo di Milano"; a Brugherio alcune reliquie sono custodite in ricche urne settecentesche; a Casnigo, nel bergamasco, la notte dell'Epifania i re magi sfilano per le vie del paese e ciò avviene da cinque secoli; a Busto Arsizio si accendono falò, mentre a Bellano (Lecco) durante la festa della "pesa vegia" i magi sfilano tra tipici luoghi della tradizione cristiana, come il presepe vivente e il castello di Erode. A Castrovillari, si svolge la suggestiva "messa della stella": la stella cometa viene portata in processione, con i magi a seguirla a cavallo fino alla "Basilica Minore di San Giuliano", dove viene collocata in cima al presepe. Ugualmente sentita la festa dell'Epifania del Signore in Francia, in Spagna (ad Alcoy si svolge il corteo più antico al mondo) e in Germania.

I SANTI E I BEATI DEL 6 GENNAIO - Il 6 gennaio vengono festeggiati anche i santi Raffaella Maria del Sacro Cuore, Raimondo de Blanes, Nilammone, Pier Tommaso, Felice di Nates, Giuliano e Basilissa, Giovanni de Ribera, Giudo di Auxerre, Erminoldo di Prufening, Carlo da Sezze, Andrea Bessette, Abo di Tiflis, Andrea Corsini e i beati Federico Prevosto di St.Vaast d'Arras, Rita Amata di Gesù e Macario lo scozzese.

