ESPLOSIONE A POZZUOLI, SCOPPIA BOMBOLA DEL GAS NEL QUARTIERE ARCO FELICE: 5 FERITI, UNO È GRAVE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Paura a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove cinque persone sono rimaste ferite in seguito ad un'esplosione. I vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente insieme al 118 con tre ambulanze, non hanno confermato le cause dell'esplosione avvenuta nel quartiere Arco Felice e più precisamente in via Giovanni XXIII, ma dai primi accertamenti è emerso che un cattivo funzionamento di una bombola a gas che alimentava una stufa avrebbe provocato l'incendio. Il fuoco dal soggiorno si è propagato poi nelle stanze vicine in pochi istanti. Una delle cinque persone ferite versa in gravi condizioni: al momento è in osservazione presso il reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli, mentre le altre persone ferite sono state portate all'ospedale di Pozzuoli. Nel frattempo i tecnici dei vigili del fuoco stanno verificando le condizioni di staticità delle abitazioni adiacenti a quella nella quale si è verificata l'esplosione. Attimi di paura, ma la tragedia per fortuna è stata solo sfiorata.

