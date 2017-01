I RE MAGI, EPIFANIA 2017, VISITA A GESÙ BAMBINO: IL SIGNIFICATO RELIGIOSO DEL CORTEO, GLI EVENTI A MILANO E FIRENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - Nella manifestazione della natura divina di Gesù con l'adorazione dei Re Magi c'è tutto il significato religioso dell'Epifania, che si festeggia oggi, venerdì 6 gennaio 2017. Viene ricordato così l'omaggio dei Re Magi a Gesù. La loro visita fu associata per la prima volta all'Epifania dal III secolo, ma chi sono? Secondo la tradizione apocrifa si chiamavano Baldassarre, Gaspare e Melchiorre, ma sono numerose le varianti. Per omaggiare Gesù portarono oro, che rappresenta la regalità, incenso, emblema di divinità, e mirra, simbolo di salvezza. Non ci sono fonti canoniche che attestano la regalità di questi tre personaggi, ma nella tradizione liturgica vengono definiti Re. La festa dell'Epifania è, infatti, legata al Salmo LXXI, secondo cui «il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte e i re di Saba e degli Arabi porteranno tributi». Nel tempo, però, questa festa è stata personificata ed è rappresentata dalla Befana, una sorta di vecchia strega buona che la notte tra il 5 e il 6 gennaio porta regali ai bambini buoni o carbone a coloro che non si sono comportati bene.

I RE MAGI, EPIFANIA 2017, VISITA A GESÙ BAMBINO: IL SIGNIFICATO RELIGIOSO DEL CORTEO, GLI EVENTI A MILANO E FIRENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - Il Corteo dei Re Magi è una delle tradizioni più antiche di Milano: viene revocata la loro visita a Gesù Bambino con un corteo accompagnato dalla banda comunale e da figuranti in costume storico. La processione comincia dal Duomo e termina alla chiesa di Sant'Eustorgio, ma prevede una sosta presso la Basilica di San Lorenzo, dove viene ricordato l'incontro dei Re Magi con Erode. Quando il corteo arriva a Sant'Eustorgio viene rappresentata l'offerta dei Re Magi a Gesù Bambino nel presepe vivente, poi c'è il saluto delle autorità civili e religiose alla cittadinanza. L'appuntamento a Milano è, dunque, alle 11, mentre alle 11.15 avviene la benedizione del Corteo. La conclusione della manifestazione - come riportato da Il Giorno - è prevista alle 13, ma le solenni celebrazioni dell'Epifania termineranno alle 17 con la messa vespertina e l'esposizione delle reliquie dei Re Magi, presieduta da monsignor Carlo Faccendini, vicario episcopale per la città di Milano.

I RE MAGI, EPIFANIA 2017, VISITA A GESÙ BAMBINO: IL SIGNIFICATO RELIGIOSO DEL CORTEO, GLI EVENTI A MILANO E FIRENZE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - La tradizionale Cavalcata dei Re Magi verrà rappresentata anche a Firenze, dove sfileranno circa 700 persone in costume per il solenne corteo. Nel centro storico di Firenze, a partire dalle 14, comincerà la manifestazione, che si concluderà al Duomo, dove il cardinale Giuseppe Betori spiegherà il significato dell'Epifania. Il corteo si rifà ad una tradizione del XV secolo, quando i Santi Re Magi, una compagnia di laici, organizzava un falso corteo, chiamato "Festa de' Magi". Questa manifestazione è stata ripresa nel 1997 in occasione dei festeggiamenti dei 700 anni della fondazione della Cattedrale. Come riportato dall'Ansa, i figuranti, che avranno in testa i Re Magi a cavallo, sfileranno in sontuosi abiti ispirati a quelli degli affreschi di Benozzo Gozzoli nella Cappella dei magi in Palazzo Medici Riccardi. Quando i figuranti arriveranno in piazza Duomo, ci sarà la rappresentazione della deposizione dei doni da parte dei Re Magi ai piedi del presepe vivente.

