INCIDENTE STRADALE / News, Milano: scooter contro un palo, 18enne morto nella notte a Baggio (ultime notizie, oggi 6 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE NEWS, MILANO: MORTO 18ENNE CON SCOOTER, SCHIANTO CONTRO UN PALO (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - La città di Milano ha visto questa notte un altro incidente stradale mortale, dopo i primi del 2017 nei giorni scorsi: questa volta avviene a Baggio e a perdere la vita è un giovanissimo ragazzo di 18 anni che alle prime ore della mattina, mentre roteava a casa, è morto in seguito ad uno schianto contro un palo. Attorno alle due nel quartiere di Baggio, i giovane in scooter stava transitando in via Benzolo Gozzoli, quando per cause ancora tutte da accertare ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro un palo di cemento. Le ricostruzioni dei vigili in queste ore raccontano come nell’incidente stradale mortale, la vittima è sbalzata dalla sella mentre il motociclo ha proseguito la corsa per alcuni metri prima di spegnersi definitivamente accartocciandosi per strada. Altro schianto mortale in questo inizio 2017 nelle notte milanesi, purtroppo ancora senza una reale causa visto che non pare ci siano coinvolte altre auto o veicoli che farebbero pensare ad un tamponamento.

INCIDENTE STRADALE NEWS, TRIESE: GRAVE DONNA IN AUTO DOPO SCONTRO CONTRO DEGLI ALBERI (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Non solo Milano, anche Trieste vive fasi concitate per un incidente stradale avvenuto stamattina e con coinvolta ancora una ragazza giovane, questa volta un 24enne che per fortuna non ha perso la vita: si trova però in condizioni molto gravi e in pericolo di vita, ricoverata all’ospedale di Cattinara. Brutto incidente stradale in centro città: pare, dalle prime ricostruzioni del Gazzettino, che la ragazza alla guida della propria auto ha perso il controllo della guida ed è finita sbattendo entro degli alberi a lato della carreggiata. Impatto molto violento, con il corpo della 24enne che è rimasto incastrato nelle lamiere per ore prima che i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarla. Condizioni critiche e rianimazione immediata in ospedale: ancora non si è riusciti a capire come e perché la giovane donna abbia perso il controllo della sua auto e sia finita praticamente senza frenare contro gli alberi a lato della strada.

© Riproduzione Riservata.