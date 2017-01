ISABELLA NOVENTA / News, Debora Sorgato intercettata: conosce particolari sul luogo di occultamento del corpo? (ultime notizie oggi, 6 gennaio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, NUOVA INTERCETTAZIONE INCASTRA DEBORA SORGATO: CONOSCE IL LUOGO IN CUI È STATO OCCULTATO IL CADAVERE? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO 2017) - A quasi un anno dal delitto di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa nella notte tra il 15 ed il 16 gennaio scorso, ci si domanda quale sia stato realmente il ruolo di Debora Sorgato nell’intera vicenda. La donna, insieme al fratello ed ex fidanzato della vittima, Freddy Sorgato e all’ex amante di quest’ultimo, Manuela Cacco, sono in carcere con l’accusa di omicidio volontario e presto potrebbero prender parte al processo a loro carico. Nel corso delle complesse indagini, gli inquirenti hanno sempre sostenuto il pieno coinvolgimento di Debora in merito al delitto ed all’occultamento del cadavere di Isabella Noventa sebbene la stessa abbia finora sempre negato di aver fatto del male alla segretaria o di aver preso parte alle varie fasi di uccisione o occultamento del corpo. A smentirla però, ora potrebbe essere una intercettazione importantissima, emersa nelle ultime ore e resa nota in esclusiva dal settimanale Giallo. Gli inquirenti, nelle carte dell’inchiesta avrebbero descritto in modo chiaro e puntuale una conversazione avuta dalla Sorgato con la madre Dolores Rossi durante un colloquio in carcere. Scrivono in merito: “Debora gesticola con la mano destra, poi alza il braccio e con l’indice della mano destra ripetutamente indica di no, poi indica verso il basso e successivamente lontano, come a intendere che il corpo di Isabella Noventa non è qui ma lontano da qui”. Con queste parole viene descritto il dialogo tra la sorella di Freddy Sorgato e la madre, avvenuto in presenza del figlio e intercettato dalle microspie presenti nel carcere. Un dialogo che potrebbe costare caro ai tre indagati per l’omicidio della segretaria 55enne in quanto le parole di Debora rappresenterebbero una ulteriore prova della colpevolezza del cosiddetto “trio diabolico”. A tradirli sarebbe stata proprio la gestualità della Sorgato con la quale avrebbe fatto intendere alla madre come il cadavere della vittima possa trovarsi in un luogo “lontano”, lasciando intendere al tempo stesso di essere a conoscenza di informazioni utili al suo presunto ritrovamento. Debora, dunque, saprebbe molto di più di quello che ha fatto credere finora, a partire dal luogo nel quale sarebbero stati nascosti i resti della povera Isabella Noventa. La riprova sta nel fatto che, temendo di essere intercettata ma ignorando la presenza in carcere anche di telecamere, prima di effettuare l’importante rivelazione alla madre la stessa Sorgato avrebbe detto: “Tu guardami solo… tu devi solo guardarmi”. Anche questo colloquio è ovviamente finito nel fitto fascicolo che compone l’intera inchiesta sulla morte di Isabella Noventa, e tra i suoi faldoni, i più interessanti avrebbero a che fare proprio con le intercettazioni audio e video che avrebbero riguardato, in più momenti, non solo Debora ma anche Freddy Sorgato e Manuela Cacco.

