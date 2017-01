MAURIZIO CAPIZZI / Nerviano, trovato morto davanti al cimitero: non si tratta di suicidio, si cerca il suo assassino (Oggi, 6 gennaio 2017)

MAURIZIO CAPIZZI, NERVIANO: UOMO TROVATO MORTO DAVANTI AL CIMITERO, SI INDAGA PER OMICIDIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Si tinge di giallo la morte di Maurizio Capizzi, un uomo di 48 anni residente a Legnano ma originario di Bronte, in provincia di Catania. Per lui il 2016 si era concluso nel modo più tragico: come rivela Il Giorno nella sua edizione online, proprio l'ultimo giorno dell'anno Maurizio Capizzi era stato trovato senza vita davanti al cimitero di Garbatola, frazione di Nerviano, alle porte di Milano. Sin dall'inizio erano circolate notizie poco attendibili sulla morte dell'uomo di origini siciliane, in quanto oltre all'età (le autorità competenti avevano comunicato alla stampa che la vittima avesse 35 anni) si era inizialmente parlato di suicidio. A quanto pare però, la realtà sarebbe ben diversa: Maurizio Capizzi sarebbe stato ucciso da qualcuno. Il suo assassino lo avrebbe freddato con un colpo di pistola proprio davanti al cimitero della frazione nervianese, a pochi passi dalla sua auto, dove sarebbe stato trovato da un passante. Dopo aver accertato le cause della sua morte, il delitto avrebbe preso le sembianze di una vera e propria esecuzione. Le Forze dell'Ordine in un primo momento avevano comunicato il suicidio dell'uomo, anche alla luce del passato tormentato della vittima, considerata depressa e con comportamenti autolesionisti. La procura di Busto Arsizio che si sta occupando del giallo, tuttavia, si sarebbe trovata di fronte ad un'altra verità al punto da aver dovuto compiere un cambio di rotta, a distanza di una settimana dal ritrovamento del cadavere dell'uomo. Al momento, dunque, si indaga per omicidio e gli inquirenti sarebbero alla ricerca dell'assassino di Maurizio Capizzi e soprattutto del movente dietro un'esecuzione del genere. Chi avrebbe potuto volere così tanto la morte del 48enne?

