NEVE ALLA BEFANA/ Allerta meteo continua al centro sud, temporali in Sicilia (previsioni del tempo oggi, 6 gennaio 2017)

NEVE ALLA BEFANA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: ALLERTA METEO SUL CENTRO SUD (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Anche nella giornata di oggi, 6 gennaio 2017, continueranno le ondate anomale di neve sul nostro paese che andranno a colpire ancora una volta il centro sud del nostro paese. Sarà un giorno dell'Epifania piuttosto anomalo con la neve che sarà concentrata sulla costiera Adriatica fin dalla mattina dall'Abruzzo alla Puglia esclusa solo la parte più a meridione. Neve anche nell'entroterra tra Abruzzo, Puglia, Campania e Calabria. Troveremo della neve anche sull'entroterra siciliano e sulla parte settentrionale del Trentino Alto Adige. Il cielo ci regalerà poi delle escursioni termiche non indifferenti con il termometro che toccherà le temperature minime di meno undici gradi, record stagionale, ad Aosta per salire poi nel pomeriggio nella stessa città ad appena un grado. Le massime invece saranno i sette gradi che si dovrebbero mantenere tutto il giorno a Palermo.

ALLERTA METEO BEFANA, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TEMPORALI IN SICILIA E SOLE NEL RESTO DEL NOSTRO PAESE (OGGI, 6 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, 6 gennaio 2017, dovrebbe essere serena per gran parte del nord Italia con il cielo che avrà giusto qualche tocco d'ombra, ma dovrebbe comunque regalare sole al più del nostro paese nella sezione settentrionale. Attenzione alle precipitazioni che saranno copiose sulla Sicilia dove ci saranno anche alcuni temporali importanti nel pomeriggio. Nonostante questo nella città di Palermo troveremo le temperature massime che toccheranno i sette gradi quasi per tutto il giorno. Staremo a vedere poi cosa accadrà nella sera dove potrebberro esserci delle nuove diminuzioni di temperatura. Nonostante il cielo sarà sorridente nel nord Italia le temperature saranno freddissime ovunque. Basti pensare che nella calda Roma si toccheranno le minime di meno due gradi e le massime di due.

