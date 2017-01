SUPERMERCATI APERTI ALLA BEFANA 2017/ Oggi Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova: centri commerciali orari e lista (Epifania, oggi, 6 gennaio)

BEFANA 2017, MILANO: SUPERMERCATI APERTI, CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI. INFO E ORARI (OGGI, 6 GENNAIO) - Le festività natalizie si stanno ormai per concludere e culmineranno nella giornata di oggi, venerdì 6 gennaio 2017, in occasione della Befana. Moltissimi italiani si riverseranno su strade, autostrade e tangenziali solo questa sera, per poi rientrare al lavoro o riprendere gli studi. Mancano quindi poche ore prima di riprendere il tran tran a cui tutti noi siamo abituati, ma prima potremo contare ancora su un po' di relax. Le famiglie in cui sono presenti dei bambini potrebbero volersi cimentare proprio in questa giornata, temperature basse permettendo, in lunghe passeggiate e scampagnate, in cui rilassarsi e trascorrere del tempo insieme. I picnic non sono di certo l'ideale con l'avanzare del freddo, ma chi abita nel Centro Italia e nel meridione può anche permetersi qualche avventura in più rispetto al resto della popolazione. C'è d'altronde chi ama il mare d'inverno, chi invece si è spostato verso la montagna nella casa delle vacanze e chi ancora invece preferisce rimanere in città e magari dare uno sguardo alle vetrine. Qualsiasi siano i vostri progetti per la Befana, potreste voler sapere quali supermercati, centri commerciali e negozi saranno aperti il giorno della Befana a Milano e provincia. Il capoluogo lombardo ha previsto diverse aperture straordinarie nelle principali catene, come Carrefour, Conad, Europsin, iN's Mercato e Pam. Vediamo di seguito qualche esempio: Carrefour Market via Campionesi 7 (6:00-24:00); Carrefour Market via Bergamo 10 (6:00-24:00); Carrefour Market via Modena 8/10 (9:00-20:00); Conad via Pellegrino Rossi 80 (9:00-13:00); Conad piazzale Bologna 7 (9:00-13:00); Eurospin via Saponaro 22 (9:00-13:00); iN's Mercato via Delle Betulle 12 (9:00-13:00); Pam piazza 8 novembre 6 (9:00-22:00); Pam via Padova 111 (9:00-13:00); Pam corso Indipendenza 24 (9:00-22:00); Pam via Giambellino (9:00-21:00).

BEFANA 2017, ROMA: SUPERMERCATI APERTI, CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI. INFO E ORARI (OGGI, 6 GENNAIO) - I bambini saranno di sicuro in festa in una giornata come quella di oggi, venerdì 6 gennaio 2017, in attesa di ricevere i doni della Befana. L'anziana signora distribuirà infatti dolcetti o carbone a seconda dei casi e questo vuol dire solo una cosa: genitori e nonni dovranno riempire le calze dei bambini. Cioccolato, caramelle, giochi: non c'è alcun limite per gli ultimi regali. Ogni città e regione ha la sua tradizione, ma moltissime località italiane hanno previsto delle iniziative particolari per far divertire e giocare i più piccoli. E spazio quindi alle gite fuori porta ed alle passeggiate lungo le piazze, facendo incetta degli ultimi raggi di sole prima dell'abbassamento ulteriore delle temperature. In una giornata come questa, in cui molti italiani si stanno ancora muovendo nelle diverse città, districati fra parenti e conosscenti, è possibile che ci si accorga solo all'ultimo momento di aver tralasciato qualche acquisto. Che cosa fare per rimediare? Di sicuro conoscere il supermercato, centro commerciale o negozio aperto a Roma e provincia il giorno della Befana vi permetterà di risparmiare tempo, fatiche e delusioni. La Capitale è ancora in festa, ma molte delle catene maggiori hanno previsto un orario d'apertura straordinario, come Conad, Eurospin, iN's Mercato, Pam, TuoDi e altri ancora. Vediamo di seguito qualche esempio: Carrefour Market via Città delle Pieve 42 (7:00-22:00); Carrefour Market viale degli Eroi di Rodi 16 (6:00-24:00); Conad via Sebastiano Ziani 12/14 (8:00-20:00); Conad via Ostiense 261 (8:00-20:00); Conad via Tito 15 (8:00-20:00); Conad via Matera 5 (8:00-20:00); Eurospin via Della Cava Aurelia 175/ABC (8:30-20:00); Eurospin via della Primavera (8:30-21:00); Eurospin via Siculiana 66 (8:30-20:30); Eurospin via Dei Fiori 54 (8:00-14:00).

