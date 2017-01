SVEVA ALVITI / Video, malore in diretta tv e crisi epilettica: "Dalida" è in ospedale

VIDEO SVEVA ALVITI, MALORE E CRISI EPILETTICA IN DIRETTA TV: L'ATTRICE E' IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI - Malore in diretta televisisva per Sveva Alviti, l'attrice italiana scelta per interpretare il film su Dalida. L'episodio è accaduto nella giornata di ieri, durante la trasmissione Grand Journal in onda su Canal +. Secondo i media francesi l'attrice e modella trentaduenne è stata colpita da una forte crisi epilettica. Sembrava una giornata come le altre per Sveva Alviti (il cui film è in programma nelle sale francesi l'undici di gennaio) poi dopo essersi voltata verso il pubblico in studio ha cominciato a muoversi contorcendosi, come se qualcuno la strattonasse violentemente. I presenti in studio si sono spaventati temendo il peggio per Sveva Alviti. L'episodio è durato pochi secondi; attimi che hanno segnato dei momenti molto bui per la tv francese. L'attrice dopo essere svenuta a terra è stata portata urgentemente in ospedale dove è tuttora ricoverata per degli accertamenti. La trasmissione in onda su Canal + è stata chiaramente interrotta e sospesa dopo l'accaduto.

