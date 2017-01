TRAFFICO AUTOSTRADE BEFANA/ Bollettino ponte Epifania e news viabilità: gelo e vento (ultime notizie in tempo reale, oggi 6 gennaio 2017)

AUTOSTRADE BEFANA, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 GENNAIO 2017). ATTENZIONE AL GELO E AL VENTO - La situazione di questi giorni sulle autostrade italiane è assolutamente da collegare al gelo e al vento che ne condizionano anche la viabilità. Basti pensare che nella notte sono stati ben tre gli allarmi lanciati dal sito istituzionale delle autostrade in merito a problemi meteorologici. Partiamo dalla neve che ha colpito l'A1 Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano mentre sull'A14 Pescara-Taranto ha colpito tra Trani e Mottola. Il vento invece è stato ravvisato molto forte sull'A24 Roma-Teramo tra il Grande Raccordo Anulare e Vicovaro-Mandela. Staremo a vedere lungo la giornata quali saranno le situazioni da monitorare e se ci sarà bisogno di fare ancora attenzione a particolari tratti dove ci sarà sicuramente bisogno dell'intervento anche dei mezzi predisposti nel caso per spalare la neve.

AUTOSTRADE BEFANA, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 6 GENNAIO 2017). TRANSITO DI UN TRASPORTO ECCEZIONALE SULL'A3 NAPOLI-SALERNO - Tra i problemi delle autostrade italiane nella giornata dell'Epifania che cade oggi, 6 gennaio 2017, c'è sicuramente quella legata al transito di trasporti eccezionali. Ci troviamo sull'A3 Napoli-Salerno dove rimarrà chiusa l'entrata in via Marina al km 2 direzione Reggio Calabria fino alle ore 4 della giornata di oggi nel tratto che si muoverà verso Salerno. Un trasporto eccezionale che predispone l'obbligo di fare attenzione e quindi il divieto che ci siano altri mezzi che possano creare dei problemi oppure arrecare dei problemi di sorta in situazioni che rimangono comunque delicate. Anche perchè c'è da osservare anche il fatto che al sud il tempo continuerà ad essere particolare con delle nevicate davvero impensabili in altre circostanze.

