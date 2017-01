ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: attentato a Smirne, autobomba in Turchia. Psicosi meningite in Italia (venerdì 6 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): ATTENTATO A SMIRNE - Mentre continua in tutta la Turchia la caccia all’uomo del "killer di Capodanno", un nuovo attentato sconvolge il paese. Questo pomeriggio infatti a Smirne, popoloso centro di oltre 4 milioni di abitanti, è scoppiata un'autobomba. L’attentato che dalle prime indiscrezione sembrerebbe aver provocato almeno 2 vittime, non è stato ancora rivendicato, ma gli inquirenti non fanno fatica a ricollocarlo a quel "terrorismo interno" propagato dal PKK. L’auto imbottita di esplosivo voleva colpire infatti le "forze di sicurezza", schierate a protezione degli uffici giudiziari della cittadina, e per questo essa è stata fatta esplodere al posto di controllo della polizia dinanzi al tribunale centrale. Durante l’esplosione deceduti sicuramente un agente di polizia e un impiegato del tribunale, nello scontro a fuoco che ne è seguito uccisi 2 attentatori, mentre un terzo uomo risulterebbe in fuga.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): PSICOSI MENINGITE - I tanti decessi di meningite hanno portato ad una vera e propria "psicosi" nella popolazione, con moltissimi cittadini che si recano autonomamente nei nosocomi di tutto il paese alla ricerca del vaccino. Anche per questo oggi riunione straordinaria al Ministero della salute, dove sono stati analizzati i casi che hanno interessato in questi giorni il nostro paese. Alla fine della riunione nessun allarme è stato diramato dai partecipanti, i quali anzi hanno tranquillizzato i giornalisti, sottolineando come non esiste un "pericolo epidemia". Sempre all’interno della riunione è stato deciso di elevare i vaccini da inviare in Toscana, regione che statisticamente presenta i numeri più elevati di contagio. Oggi intanto da registrarsi lo "sbarco della malattia" in Puglia, dove un senegalese di 43 anni è stato ricoverato affetto da meningite C.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): NUOVA RIMODULAZIONE I CIE - Le tante polemiche seguite alla missiva del giorno di San Silvestro, che doveva quintuplicare i "centri di identificazione ed espulsione" italiani, ha portato quest’oggi all’emanazione di nuove linee guida da parte del ministero. Si viene a sapere cosi che i CIE pensati dal ministro dell’Interno saranno piccoli centri, con non più di 100 posti, centri nei quali trattenere solamente gli immigrati ritenuti "socialmente pericolosi", essi saranno costruiti in tutte le regioni d’Italia ad esclusione di Molise e Val D’Aosta, ritenuti per gli esperti ministeriali regioni troppo piccole. Sarà inoltre creata in seno al ministero una nuova struttura che farà da "garante" per controllare le condizioni di vita degli immigrati all’interno dei Centri. Il piano per diventare effettivo dovrà comunque ricevere l’approvazione della "conferenza stato-regione", in programma il prossimo 18 Gennaio. Sempre di oggi i dati relativi agli sbarchi dell’anno scorso, con oltre 180.000 migranti accolti sulle coste nazionali.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): UNA DONNA GRAVISSIMA PER IL MALTEMPO - È di una ferita grave il bilancio del maltempo che si è abbattuto a Roma, dove nel pomeriggio un albero è stato sradicato dal vento, abbattendosi su un auto in sosta. Nell’autovettura di piccole dimensioni in quel momento stava entrando una donna e una bambina, la bambina è riuscita a rannicchiarsi sul sedile, mentre la nonna è stata investita in pieno. Trasportata immediatamente in ospedale in "codice rosso" all’anziana donna sono state diagnosticate fratture multiple. Sul posto si è immediatamente recata il sindaco di Roma, Virginia Raggi che ci ha tenuto ad augurare "pronta guarigione" alla sua concittadina.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): RINCON SI PRENDE LA MAGLIA DA TITOLARE - Ottima impressione deve aver fatto a Allegri Tomas Rincon, che probabilmente sarà schierato fin dal primo minuto nel posticipo di domenica che i bianconeri giocheranno contro il Bologna. Rincon dovrebbe prendere il posto a centrocampo di Sturaro rientrato dalle vacanze di natale leggermente in sovrappeso. Scelte "obbligate" nel reparto difensivo stante il grande numero di infortunati, probabile per questo l’impiego di Lichtsteiner ed Evra sulle fasce. La giornata si aprirà sabato con Empoli-Palermo vero scontro salvezza, con i siciliani di Corini che non possono permettersi più di sbagliare, stante la loro condizione in classifica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): LA GIORGI IN SEMIFINALE A SHEZEN - Si affilano le armi sui campi di tennis di tutto il mondo in vista della riapertura della stagione agonistica. In tale contesto ottima affermazione della nostra Camilla Giorgi, che ha centrato l’importante semifinale del torneo "Shenzhen Open", che si gioca sul cemento e che propone 3 quarti di milioni di dollari di montepremi. L’atleta nostrana ha battuto nei quarti di finale la cinese Qiang Wang per 2 a 0, esprimendo un ottimo gioco e facendosi vedere già al top della forma fisica. In semifinale la maceratese incontrerà la statunitense Alison Riske. Negli altri tornei che si stanno giocando in giro per il mondo, sconfitta per la Vinci che deve dire addio al "Brisbane International" arrendendosi alla Pliskova, numero 6 delle classifiche mondiali. In campo maschile invece avanti sempre a Brisbane, Raonic, mentre a Doha qualificazione senza problemi per Novak Djokovic al "Qatar ExxonMobil Open".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 6 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): MOELGG VINCE LO SLALOM ZAGABRIA - Un vero e proprio trionfo, e non solo per essere salito sul gradino più alto del podio, ma anche per essere riuscito a tenere dietro di se atleti del calibro di Neureuther e Kristoffersen, questo è quello che oggi ha fatto l’azzurro Manfred Moelgg, vincendo lo slalom speciale di Zagabria. Vittoria netta e incontrovertibile quella del trentaquattrenne di San Virgilio di Marebbe, che ha trionfato nel 50° anno esatto dal primo trionfo per i colori azzurri in coppa del mondo. L’altoatesino ha fatto una gara perfetta, disegnando traiettorie impossibile, e mettendo oltre 70 centesimi di secondi di distacco al secondo, per Moelgg si tratta del 3° successo in coppa del mondo, un successo reso ancor più dolce dal fatto che ad attenderlo sul traguardo c’era il mai dimenticato Alberto Tomba.

