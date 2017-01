WHATSAPP A PAGAMENTO/ Da oggi 6 gennaio 2017? Ecco l'ultima "truffa" che circola attraverso l'App (Ultime notizie)

WHATSAPP A PAGAMENTO DAL 6 GENNAIO 2016? TORNA LA BUFALA, L'ULTIMA TRUFFA Impazza sui social network la notizia che da oggi WhatsApp diventerà a pagamento anche se ovviamente è la solita bufala a cui dobbiamo assistere ogni anno. Non è questo però l'unico argomento che riguarda l'App più nota del nuovo millennio, si parla infatti molto dei virus che colpiscono di giorno in giorno i nostri smartphone. Pare infatti che l'ultima truffa a circolare tramite WhatsApp sia quella, denunciata da Donna Moderna, che riguarda un video su "I 10 cani più belli del mondo". Cliccando sul video in maniera inconsapevole si accede a un servizio che ci porterà a un addebito di cinque euro al giorno, quindi una truffa in piena regola. E se accidentalmente ci capiterà di accedere all'abbonamento è possibile disdirlo? Questo sicuramente starete pensando, ma di certo la via d'uscita c'è. Perchè basterà chiamare il proprio operatore telefonico per riuscire a salvare il proprio conto telefonico.

WHATSAPP A PAGAMENTO DAL 6 GENNAIO 2016? TORNA LA BUFALA, MENTRE LA POLIZIA LANCIA L'ALLARME SULL'ULTIMO VIRUS - Per usare WhatsApp dovrete pagare? No, l'applicazione di messaggistica resta gratuita, ma il problema è un altro: essendo uno dei servizi più utilizzati al mondo, è diventato un bersaglio per i pirati informatici e gli hacker, interessati a rubare credenziali d'accesso e denaro agli utenti. Circolano così diversi virus e malware attraverso WhatsAppche sono in grado di infettare smartphone e tablet. Vengono proposti sconti su prodotti hi-tech costosi o viene fatto credere che il servizio diventerà a pagamento. Da qualche giorno, invece, è presente un tipo di virus che invita gli utenti a scaricare emoticon animate. L'allarme è stato lanciato da "Una Vita da Social", l'account Facebook della Polizia. Il malware si presenta sotto forma di messaggio con un link per scaricare un aggiornamento delle emoji animate di WhatsApp, ma in realtà nasconde un virus o l'iscrizione ad un servizio a pagamento. Il consiglio, dunque, è di ignorare il messaggio, del resto gli aggiornamenti di WhatsApp sono presenti su Google Play Store o l'Apple Store.

WHATSAPP A PAGAMENTO DAL 6 GENNAIO 2016? TORNA LA BUFALA: LA POLIZIA DI STATO FA CHIAREZZA CON UN MESSAGGIO SU FACEBOOK - Il caso relativo al passaggio di WhatsApp a pagamento è scoppiato come una bolla di sapone dopo la precisazione fatta dalla Polizia di Stato con il suo account Facebook "Una vita da social". Da domani si pagherà per usufruire dei servizi dell'applicazione di messaggistica? Assolutamente no: l'indiscrezione che circola da tempo sul web non è altro che una bufala. «Periodicamente, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, viene messa in giro la voce che l’applicazione di messaggistica più usata nel mondo diventa a pagamento» spiega la Polizia di Stato, secondo cui circolano poi comunicazioni urgenti che invitano a inviare 10 messaggi ai propri contatti per scongiurare l'attivazione del servizio a pagamento. WhatsApp, invece, continuerà ad essere gratuito. Sul profilo Una vita da social vengono fornite altre spiegazioni: «In molti casi si tratta di siti di fake che, creando delle catene, speculano sulla pubblicità online attraverso i clic delle visualizzazioni, guadagnando dalle pubblicità. Ci sono però anche dei burloni che si divertono a prendere in giro gli utenti della rete». La sostanza, però, non cambia: WhatsApp non sarà a pagamento da domani. Clicca qui per visualizzare il post della Polizia di Stato attraverso l'account Una vita da social.



WHATSAPP A PAGAMENTO DAL 6 GENNAIO 2016? TORNA LA BUFALA, IL FALSO MESSAGGIO DI NOVEMBRE - Da domani WhatsApp sarà a pagamento… ecco sì, l’ennesima bufala ormai forse non spaventa più nessuno, come spieghiamo qui sotto. Ad inizio 2017 questi messaggi che ciclicamente arrivano sui nostri smartphone riguardo il servizio a pagamento dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo dovrebbero averci messo al riparo da ogni forma di bufala; eppure alcuni ci cascano ancora, come nella più recente bufala su WhatsApp del mese di novembre. «Salve, siamo Andy e Jonh, i direttori di whatsapp qualche mese fa vi abbiamo avvertito che da quest’estate Whatsapp non sarebbe stato più gratuito; noi facciamo sempre ciò che diciamo, infatti, le comunchiamo che da oggi whatsapp avrá il costo di 1 euro al mese. Se vuole continuare a utilizzare il suo account gratuitamente invii questo messaggio a 20 contatti nella sua rubrica, se lo farà, le arriverá un sms dal numero: 123#57 e le comunicheranno che whatsapp per LEI è gratis!!! Grazie». Ovviamente è una bufala, una fake news, una falsità, insomma tutto quanto di più distante dalla realtà (e se notate, anche dalla cultura, visti i tanti errori grammaticali inseriti in quelle poche righe). Falsa è anche la presunta modalità di attivazione che si basa su un sistema inventato; «Se hai almeno 20 contatti manda questo messaggio a loro. Cosi risulterà che sei un utilizzatore assiduo e il tuo logo diventerà blu», ma il logo è un emoticons, e non può certo cambiare colore, o se invece si intende proprio il logo di WhatsApp beh… provate a farli cambiare colore, vediamo se ci riuscite!

WHATSAPP A PAGAMENTO DAL 6 GENNAIO 2016? TORNA LA BUFALA: ATTENZIONE AL VIRUS NOTA VOCALE - Continuano a imperversare sul web la bufala del passaggio di WhatsApp a pagamento dalla giornata dell'Epifania. Al di là di questo sono diverse le notizie legate anche a nuovi virus che si stanno diffondendo. Uno degli ultimi è legato alla nota vocale che sta seminando disagio visto che in realtà è un trojan molto pericoloso. Sono infatti tanti gli audio e i video che arrivano di continuo anche nei gruppi con gli amici o di lavoro e tra questi si annidano anche dei pericoli che possano portare a rendere più lento il nostro servizio operativo e ad avere dei problemi che sicuramente danneggiano chi usa il cellulare anche per il lavoro. Staremo a vedere se poi da qui a domani arriveranno anche altre novità legate sempre al mondo di WhatsApp.

WHATSAPP A PAGAMENTO DAL 6 GENNAIO 2016? TORNA LA BUFALA: INTANTO L'APP SMETTE DI FUNZIONARE SUGLI SMARTPHONE PIU' VECCHI - Mentre impazza la bufala di WhatsApp a pagamento ci sono altre novità che riguardano l'app più usata degli ultimi anni. Dall'inizio di questo 2017 infatti WhatsApp non funziona più sugli smartphone più obsoleti. Parliamo di quelli che hanno i sistemi operativi Android 2.2 e iOS 6 che sicuramente ormai da molto tempo la maggior parte delle persone ha riposto nel cassetto per andare avanti con dei mobili più recenti. Non sono state ancora studiate delle nuove soluzioni, resta quindi l'unica possibilità di sostituire il nostro smartphone vecchio con uno più nuovo. WhatsApp ha sottolineato che i sistemi più vecchi non offrano la possibilità di espletare le nuove funzioni che proprio gli sviluppatori delle App in questione hanno reso accattivanti per gli utilizzatori. Staremo a vedere quindise ci saranno delle novità tra i consumatori. L'App rimarrà invece attiva fino alla fine di giugno sui seguenti sistemi operativi: Nokia Symbian S60, Nokia S40, BlackBerry e BlackBerry 10.

WHATSAPP A PAGAMENTO DAL 6 GENNAIO 2016? TORNA LA BUFALA, MENTRE LA POLIZIA LANCIA L'ALLARME SULL'ULTIMO VIRUS - WhatsApp a pagamento? L'allarme è tornato, ma si tratta ancora una volta di una bufala. Ogni anno, in particolare nel periodo natalizio, circolano presunte indiscrezioni - che si trasformano poi in catene - sulla svolta dell'applicazione di messaggistica acquistata nel 2014 da Facebook. Questa volta l'appuntamento sarebbe stato fissato per il giorno dell'Epifania, quindi non sorprendetevi se nel corso delle prossime ore riceverete messaggi d'avviso da parte di amici e conoscenti. Lo staff di WhatsApp, però, ha più volte dichiarato che non ci sono i presupposti per chiedere un contributo annuale agli utenti, a prescindere dallo smartphone che utilizzano per usufruirne. Non vi resta allora che ignorare le catene e quei messaggi che contengono link a pagine dalle quali effettuare apparentemente i pagamenti per usufruire di WhatsApp, perché in tal caso si passa dalla bufala alla truffa. Le ultime novità riguardanti l'utilizzo di WhatsApp riguardano la sospensione del servizio per chi ha sistemi operativi obsoleti sul proprio smartphone.

© Riproduzione Riservata.