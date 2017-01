ALLERTA NEVE/ Previsioni meteo: al centro sud continuano le nevicate, ma le temperature migliorano (oggi, 7 gennaio 2017)

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO: AL CENTRO SUD CONTINUANO LE NEVICATE - Continuerà anche oggi, 7 gennaio 2017, l'ondata di neve che ha colpito negli ultimi giorni il nostro paese. Si parla di neve su tutto il centro-sud del nostro paese. Si parte dalla costiera adriatica dove vedremo delle nevicate copiose dall'Abruzzo fino alla punta meridionale della Puglia. La neve colpirà anche l'entroterra pugliese e la Campania oltre al sud della Calabria e parte della Sicilia. L'unica anomalia sul nostro paese è la neve che continua a cadere sulla parte settentrionale del Trentino Alto Adige. Il cielo invece continuerà ad essere limpido su tutto il resto del paese con delle nubi che inizieranno a dare fastidio soprattutto alla Liguria dove il cielo sarà abbastanza nuvoloso in attesa delle precipitazioni dei prossimi giorni. Invece sarà veramente una bella giornata in regioni come Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio però il cielo diventerà più scuro un po' ovunque anche con il cambiamento di alcune situazioni.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO: LEGGERO MIGLIORAMENTO DELLE TEMPERATURE - La giornata di oggi, 7 gennaio 2017, prevede altre nevicate intense sul centro-sud del nostro paese. La situazione però è leggermente in miglioramento rispetto a quanto è accaduto ieri nel giorno dell'Epifania. Le temperature sono leggermente più alte anche se comunque rimarrà il freddo a farla da protagonista. Si passa quuindi da temperature sotto il grado zero in tutto il paese a leggeri risalite con il pomeriggio che ci parlerà di temperature comunque quasi tutte tra lo zero e i dieci gradi. Le temperature minime sono comunque da circoscrivere ancora ad Aosta dove il termometro sengerà meno nove gradi. Le massime invece saranno nel pomeriggio a Cagliari in Sardegna dove i gradi dai tre della mattina potrebbero diventare addirittura nove. Rimane prepotente comunque la forza del vento che sarà importante anche in altre regioni dove magari è previsto il sole.

