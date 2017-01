Estrazione / Del Lotto di oggi e Superenalotto, 7 gennaio: verso i numeri vincenti... (conc 3/2017, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle prime estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, giovedì 5 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la terza attesa puntata di fine settimana e inizio 2017. Passato il Natale e il Capodanno, ieri se n’è andata anche l’Epifania che come da proverbio tutte le feste porta via. Non hanno portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? E allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, il terzo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 3/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Due botti di inizio anno sono stati lanciati due giorni fa a Reggio Calabria, con la vittoria incredibile di 53mila euro con un semplice 6 Oro, e poi anche in Veneto, con la vittoria prestigiosa a Conegliano, nella patria del Prosecco: si brinda con una vincita da quasi 80mila euro al 10eLotto: 79.787,23 euro per la precisione, vinti con una giocata da due euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La TERZA grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 250 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 122 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 116 turni e il 55 nascosto da 110. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 GENNAIO 2017): I PROBLEMI PER IL GIOCO “PATOLOGICO” - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 71.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; si torna a parlare di 2017 novità anche sul fronte dei particolari legati al problema del gioco patologico, negli ultimi mesi al centro delle attenzioni anche della politica. Nasce con una polemica l’intervento di Paola Binetti, Area Popolare, che riprende il governo per non fare abbastanza contro il gioco patologico: «Nemmeno il Pil della Cina cresce come il gioco in Italia. Il 7 per cento in un anno è un incremento record e la cifra di 95 miliardi rappresenta il 4,4 del nostro prodotto interno lordo, più di quanto lo Stato investa sull'istruzione (poco più del 4%) e poco meno di quanto gli italiani, tutti, spendano per mangiare». E risultati del 2016, appena concluso, parlano di 95 miliardi» di raccolta del settore giochi, «il 7% in più rispetto all'anno prima» ed è uno scandalo «che al governo interessi solo ed esclusivamente il prelievo fiscale, ossia le sue entrate, nella piena indifferenza verso l'impoverimento progressivo di determinate fasce di giocatori», si legge nell’importante comunicato Sisal su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 169 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 167 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 71 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Lotto e 10Lotto hanno, a differenza del Superenalotto, dato parecchia soddisfazione ai giocatori. Per ora i dati, complice la festività appena trascorsa, non sono ancora pervenuti, ma ci sono grandi notizie per quanto riguarda l'estrazione dei due giochi Sisal dello scorso martedì. In quest'occasione, per il 10eLotto sono stati realizzati circa 80 mila euro da un giocatore della provincia di Treviso, precisamente di Conegliano. La vincita, la più alta di tutta l'estrazione, è stata possibile grazie ad una giocata in modalità frequente e centrando 9 numeri su 10. E' di 53 mila euro il premio più generoso registrato a Reggio Calabria, dove un giocatore ha centrato 6 numeri vincenti in modalità frequente e grazie all'opzione Oro. Per quanto riguarda invece il Lotto, tenendo come riferimento sempre il concorso di inizio settimana, troviamo al primo posto la quaterna sulla Nazionale realizzata da un giocatore di Matino (Lecce), che ha riscosso circa 24 mila euro. Anche in questo caso si tratta della vincita più alta realizzata in Puglia in questo 2017 appena iniziato.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - La precipitazione delle temperature di sicuro non freneranno i giocatori di Lotto e 10eLotto, tutti in attesa del concorso di questa sera. Alle nostre spalle la Befana, che potrebbe regalarci alcuni doni proprio in questa giornata, anche se con forte ritardo. Se non avete ancora giocato la vostra combinazione preferita, correte subito in ricevitoria. Non preoccupatevi anche nel caso in cui non abbiate trovato dei numeri "appetibili" ai vostri occhi. La nostra Rubrica ha già contattato la smorfia napoletana per richiedere il suo consulto sulla notizia di oggi. Scippi e furti sono un vero problema, soprattutto per le donne che rischiano ferite e lesioni, oltre che alla perdita dei propri valori. Per non parlare poi dello shopping e degli acquisti pazzi, che spesso ci portano a spendere un patrimonio nel giro di pochi minuti. Un problema che secondo una società di robotica dell'Irlanda e una fashion designer di New York è risolvibile con iBag2, la borsetta intelligente. Grazie ad un particolare tipo di allarme, ogni volta che l'accessorio verrà aperto ricorderà alla proprietaria quali sono gli acquisti da compiere in modo mirato, mentre un GPS interno permette di individuare le cosiddette zone rischiose, ovvero dove l'appassionata di shopping in questione è solita spendere la maggior parte del proprio budget. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la borsa, 18, intelligente, 39, l'acquisto, 90, il denaro, 70, e il cliente, 25. Come Numero Oro scegliamo invece il robot, 29.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Al via il sabato di concorsi Sisal, all'insegna del SuperEnalotto e del suo fantastico Jackpot. Come ben sappiamo la sestina vincente non è comparsa nell'ultimo appuntamento con il gioco, ma riproporrà il proprio bottino proprio questa sera. In alcuni gruppi dedicati e presenti sui social network, molti aspiranti fortunati hanno manifestato la loro delusione riguardo al ribasso sempre più forte subito dalle quote in palio. Nell'estrazione dello scorso giovedì, non abbiamo solo vissuto l'assenza del montepremi, ma anche delle quote del podio, ovvero di 5+1 e 5+. La vincita più alta è finita a sette giocatori che hanno centrato il 5 ed hanno portato a casa 25.450,66€, mentre i tre vincitori del 4+, sono riusciti a realizzare una vincita pari a 18.626 euro. Si prosegue poi con il 3+, indovinato da 165 giocatori che hanno portato a casa 1.777 euro a testa, contro i 186,26 euro associati al 4 e destinati a 965 vincitori. Sono stati inoltre 30.639 i tagliandi vincenti a registrare la vincita del 3, pari a 17.77 euro, mentre il 2 si ferma ancora una volta a 5 euro tondi per il suo premio, distribuiti a 413.228 giocatori. Le quote standard vengono guidate ancora una volta dal 2+ e dai suoi 100 euro, vincita centrata 2.342 vincitori. Si prosegue poi con i 10 euro in abbinamento all'1+, registrato da 13.138 biglietti fortunati, mentre si chiude con lo 0+: 5 euro a ciascuno dei 26.283 giocatori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 7 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Gli appassionati del SuperEnalotto hanno un unico desiderio: vincere il Jackpot. Fortunatamente ognuno di noi ha le stesse probabilità di vittoria, particolare che annienta in un unico colpo la possibilità di una competizione "malsana" fra i giocatori. E come in uno dei nostri sogni più belli, facile immaginarsi già con la corona d'alloro che cinge la notra testa, mentre pensiamo a tutti i modi possibili per fare una prima spesa con il nostro montepremi. Da non sottovalutare il discorso della tempistica, dato che subito dopo aver scoperto la nostra vittoria, vorremmo di certo fare un acquisto. Che sia per noi, per un familiare o per il partner ha poca importanza. Il progetto di KickStarter che la nostra Rubrica vi propone oggi mira agli appassionati di fotografia e tecnologia. uno dei risulta della loro unione è JeVois, una Machine Vision Camera di piccole dimensioni, pari ad una moneta da 50 cent, dotata di processore Quad-Core e del tutto open source. JeVois è dotato inoltre di un sensore e di un alloggio per la scheda microSD, oltre alla possibilità di connettersi a pc, laptop ed Arduino. Il goal è già stato superato, mentre mancano ancora 16 giorni di tempo per poter fare la nostra offerta. Convinti? Attendiamo solo di scoprire i numeri vincenti di questa sera!

