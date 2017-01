FABRIZIO BRACCONERI/ "Ci vuole un attentato in Italia", scoppia la polemica sul web. Il comico si spiega (oggi, 7 gennaio 2017)

FABRIZIO BRACCONERI, NEWS: LE PAROLE DEL COMICO SCONVOLGONO IL WEB, "CI VUOLE UN ATTENTATO IN ITALIA" (OGGI, 7 GENNAIO 2017): L'EX RAGAZZO DELLA TERZA C SI SPIEGA - Fabrizio Bracconeri ha fatto parlare molto di lui in questa giornata di oggi, 7 gennaio 2017. L'ex volto di Forum infatti ha pubblicato un tweet molto duro in cui ha sottolineato: "Vi sembrerà assurdo e mi piange il cuore dirlo ma solo un attentato in Italia ci leverà il Pd e i clandestini. Poi la rivolta", clicca qui per il tweet. Ha voluto però poi spiegare quanto detto sempre sul suo profilo di Twitter: "Allora specifico, io non spero e non voglio che ci sia un attentato in Italia, ma se lo dice il capo della polizia posso preoccuparmi?", clicca qui per il tweet. Per capire queste parole di Fabrizio Bracconeri si riferiscono a quanto detto dal capo della polizia Franco Gabrielli che in due interviste a Qn e al Giornale ribadisce gli stessi concetti: "Prima o poi anche noi saremo attaccati dall'Isis e un prezzo lo dovremo pagare. Ci auguriamo ovviamente sia quanto più contenuto possibile".

