GAD LERNER: BELLO FIGO? ROVESCIA I TEMI DELLA DESTRA E HA IRONIA. È IL FUTURO DEI MIGRANTI, ALTRI COME LUI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Bello Figo Gu è il futuro dei migranti: ne è convinto Gad Lerner, che da tempo si occupa delle vicende legate all'immigrazione. Secondo il celebre giornalista televisivo, il giovane rapper saprà emergere, nonostante sia preso di mira dalla destra e gli organizzatori dei suoi concerti siano minacciati di morte dagli estremisti. «È stato il protagonista del più divertente show televisivo degli ultimi tempi con Belpietro e la Mussolini. Se li mangerà tutti. È un rapper che ha ironia, è scafato, sa usare il linguaggio come pochi e ne capovolge il significato ideologico» ha dichiarato Gad Lerner nell'intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena, aggiungendo che in Italia ci sono tanti altri giovani africani altrettanto creativi e capaci di fare satira. Bello Figo Gu è, dunque, l'esempio di una Italia che cambia. A margine di un incontro al Foro Boario di Modena dedicato ai flussi di migranti in Europa, il giornalista ha parlato anche dell'incontro e scontro culturale che ne nasce: «Ci spaventano e ci affascinano. Nel migrante vediamo uno spirito di iniziativa, il coraggio di strapparsi dai Paesi in cui si è cresciuti. Suscitano in alcuni di noi ammirazione, in altri inquietudine» ha spiegato Gad Lerner, secondo cui è facile definirli barbari, ma in realtà proviamo un'ammirazione segreta per la capacità che hanno di affrontare le grandi sfide. Il giornalista ha parlato anche di stretta attualità, bocciando la soluzione dei rimpatri forzati: «Pensate che la regola di far avere i diritti solo a chi è concittadino sul nostro territorio funzioni ancora?»

