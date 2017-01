GIANNA DEL GAUDIO / News, Antonio Tizzani: dubbi del figlio Paolo su un collegamento con il delitto di Colognola (Oggi, 7 gennaio 2017)

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, ANTONIO TIZZANI: PARLA LA NUORA ELENA, I DUBBI DEL MARITO - Sono trascorsi oltre quattro mesi dal delitto di Gianna Del Gaudio, avvenuto in una sera di fine agosto nella sua villetta di Seriate. Da allora le indagini al fine di trovare chi abbia potuto sgozzare con un solo fendente l'ex professoressa in pensione proseguono incessanti, senza spostare l'attenzione dal marito della vittima, Antonio Tizzani, unico indagato. Negli ultimi giorni, in seguito ad un altro delitto, quello di Daniela Roveri, avvenuto a Bergamo lo scorso 20 dicembre, si è ritornati a parlare di Gianna Del Gaudio alla luce di alcuni aspetti comuni tra i due omicidi. Il dubbio consiste nel fatto che dietro le due morti possa esserci la medesima mano, aspetto che sarà eventualmente smentito solo dopo un incontro tra i medici legali che hanno eseguito le autopsie sui cadaveri delle due vittime. Ciò che però appare certo, è che in entrambi i casi gli inquirenti non avrebbero dubbi: l'assassino sarebbe una persona che conosce bene la sua vittima. In merito al giallo di Seriate esploso con l'uccisione di Gianna Del Gaudio, l'attenzione degli inquirenti continua ad essere rivolta soprattutto nei confronti della famiglia dell'ex professoressa 63enne. Le ultime novità sul caso sono state fornite dalla trasmissione La Vita in Diretta che ha rivelato il ritorno a Seriate di Antonio Tizzani, unico indagato. L'inviato della trasmissione di Rai 1 ha raccolto la testimonianza della nuora di Gianna Del Gaudio e del marito, Elena Foresti, moglie del figlio minore Paolo, la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Tizzani. A detta della donna, dopo il ritorno a Seriate Antonio Tizzani non sarebbe più ospitato dal figlio Paolo bensì dal primogenito Mario. "Starà un po' da lui, un po' per uno", ha commentato la nuora manifestando una certa freddezza, confermata anche dalle sue successive parole. Elena non ha avuto modo di parlare con Antonio Tizzani ed in merito all'attuale stato del marito di Gianna Del Gaudio il commento della donna è rimasto vago: "Presumo bene, non so". In seguito all'allontanamento di Antonio in vista delle festività natalizie che ha deciso di trascorrere nella sua terra d'origine, ad Avellino, la famiglia del figlio Paolo si è potuta finalmente ricongiungere. Dal giorno del delitto di Gianna, infatti, la nuora avrebbe ritenuto ingombrante la presenza di Tizzani in casa al punto da aver deciso di allontanarsi insieme ai bambini. È probabile che nei prossimi giorni l’indagato possa tornare dal secondogenito ma questa volta la nuora pensa di restare in casa con loro. Elena Foresti ha poi commentato il recente caso di cronaca relativo all’uccisione misteriosa di Daniela Roveri: “Ne abbiamo parlato in famiglia, Paolo pensa che può essere collegato e vogliamo vedere chi è. Bisogna scoprire chi è questa persona che va in giro a far male alla gente”, ha commentato la donna. Quanto accaduto a Colognola l’avrebbe riportata a pensare all’omicidio di Gianna Del Gaudio. Gli inquirenti non li avrebbero ancora interpellati in merito ad un ipotetico confronto tra i due casi, eppure il figlio della donna di Seriate avrebbe nutrito in merito importanti dubbi.

