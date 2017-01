METROPOLITANA M3 MILANO, CHIUSA PER CONTROLLI NELLE PRIME ORE DEL MATTINO (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - È stata chiusa per controlli nelle prime ore del mattino una parte della metropolitana di Milano - linea M3 - per cause ancora da accertare. Il servizio è stato interrotto tra le stazioni di Repubblica e Lodi per alcune verifiche che si sono rese necessarie alla stazione di Porta Romana: gli spostamenti sono stati comunque garantiti ai passeggeri, che hanno potuto prendere delle navette sostitutive per arrivare comunque a destinazione. Il personale della metropolitana è stato messo al servizio del pubblico, che ha fornito le informazioni necessarie a chi avesse avuto bisogno di aiuto e avesse voluto sapere quanto sarebbe durata l'interruzione di servizio. Il servizio sulla linea M3 di Milano è stato ora ripristinato, ma grandi sono stati i disagi per i cittadini, soprattutto perché l'interruzione è avvenuta nel fine settimana e in pieno giorni di saldi, tanto che sui social network molti utenti si sono lamentati del malfunzionamento.

METROPOLITANA M3 MILANO, CHIUSA PER CONTROLLI NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, COSA È SUCCESSO? (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Per adesso non sono state fornite spiegazioni riguardo il motivo dell'interruzione del servizio lungo la linea M3 tra le stazioni di Repubblica e Lodi: un guasto, un controllo, cosa è successo? Non si sa se ci siano stati dei problemi tecnici alla stazione di Porta Romana oppure, visto anche il periodo immediatamente post natalizio, se ci siano più controlli per via dell'allerta terrorismo che c'è in tutta Europa. Non dimentichiamoci infatti che proprio a Milano è stato catturato il killer della strage al mercato di Berlino, ed è probabile che le forze dell'ordine e il personale della metropolitana siano ancora più scrupolosi nell'effettuare controlli e vedere se tutto procede per il verso giusto. Uno zaino, un sacchetto abbandonato: sono queste le cose che bastano per far scattare i controlli sui mezzi di trasporto ormai in tutta Europa. Ovviamente non sappiamo se questo sia il caso della metropolitana M3 di Milano, il cui funzionamento è comunque stato ripristinato dopo poco tempo.

© Riproduzione Riservata.