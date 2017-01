SALDI 2017, INVERNALI/ Zara e H&M, sconti e offerte: promozioni anche online (ultime notizie oggi, 7 gennaio)

SALDI 2017, INVERNALI: ZARA E H&M, SCONTI E OFFERTE. PROMOZIONI ANCHE ONLINE CON SPEDIZIONI GRATUITE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 7 GENNAIO) - I saldi invernali 2017 sono cominciati e quindi sono disponibili gli sconti per gli amanti dello shopping: tutti i principali brand hanno messo in promozione i loro capi stagionali e Zara non fa eccezione. Archiviate le festività natalizie, è ripresa la caccia alle offerte e ai migliori ribassi e non è mancatala calca agli ingressi dei vari negozi di Zara, uno dei marchi di abbigliamento più apprezzati. L'azienda, che ha sede nel nord della Spagna ma vanta tantissimi punti vendita in giro per il mondo, in occasione dei saldi invernali 2017 ha lanciato diversi sconti. I cappotti, trench, pullover, scarpe, maglie e accessori - per uomo e per donna - sono stati scontati del 20-30%, ma le offerte riguardano anche altri prodotti di Zara, come felpe, jeans, blazer, vestiti e gonne. A fronte del grande successo riscosso dall'e-commerce, Zara sta sfruttando anche il proprio sito online per i saldi invernali 2017: diversi prodotti sono stati messi in promozione con lo sconto del 50% e, se si effettuato acquisti di almeno 50 euro, la spedizione è gratuita.

SALDI 2017, INVERNALI: ZARA E H&M, SCONTI E OFFERTE - Anche H&M ha pensato ad una sezione del proprio sito per pubblicizzare i saldi invernali 2017 e proporre, quindi, i suoi sconti. Le promozioni online, però, per l'azienda svedese sono valide fino al 30 gennaio o fino ad esaurimento scorte. Inoltre, viene proposta la consegna gratuita, usando un codice specifico, per gli acquisti effettuati fino a domenica 8 gennaio. Il tempo passa e, dunque, bisogna affrettarsi per usufruire di queste promozioni. Intanto l'Outlet Franciacorta, in provincia di Brescia, ha fatto registrare numeri importanti: in alcuni momenti della giornata di giovedì sono stati raddoppiati i dati dell'affluenza rispetto a quelli del 2015. Hanno fatto il botto anche Zara e H&M: questi due tra i negozi più affollati. I posti nei parcheggi sono andati a ruba e molti hanno dovuto aspettare a lungo per trovare un posto nel quale sistemare la propria vettura e poi accedere ai negozi per darsi allo shopping sfrenato.

