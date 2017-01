Terremoto Oggi / Ultime scosse Marche: Macerata, sisma di M 2.0 a Ussita (dati INGV in diretta, 7 gennaio 2017, ora 2:50)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: ULTIME SCOSSE IN PROVINCIA DI MACERATA, SISMA DI M 2.0 A USSITA (DATI INGV IN DIRETTA, 7 GENNAIO 2017) - Quasi tre minuti dopo lo scoccare della mezzanotte è avvenuto un terremoto in provincia di Macerata. La giornata di oggi, sabato 7 gennaio, si è aperta dunque con una scossa sismica che è stata prontamente segnalata dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il terremoto in questione è avvenuto con precisione alle 00:02, mentre l'epicentro è stato individuato a latitudine 42.92 e a longitudine 13.14. L'ipocentro, invece, si attesta ad una profondità di circa 13 chilometri. La scossa comunque non è stata per fortuna particolarmente intensa: si è trattato di un sisma di magnitudo M 2.0. Il terremoto comunque è stato avvertito a Ussita (MC), ma tra i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma spiccano anche Castelsantangelo sul Nera (MC), Visso (MC), Preci (PG), Bolognola (MC), Acquacanina (MC), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Monte Cavallo (MC), Norcia (PG), Pieve Torina (MC), Montemonaco (AP), Pievebovigliana (MC), Montefortino (FM), Sellano (PG), Sarnano (MC), Montegallo (AP), Amandola (FM) e Muccia (MC).

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: ULTIME SCOSSE. - Si è chiusa con un terremoto in provincia di Rieti la giornata di ieri dal punto di vista sismico: la scossa è stata registrata dalla Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 23:52 ed è stata di magnitudo M 2.2. L'epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.74 e longitudine 13.2. L'ipocentro, invece, si è attestato ad una profondità di circa 10 chilometri. Di seguito, invece, la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto: Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP), Norcia (PG), Cittareale (RI), Amatrice (RI), Cascia (PG), Montegallo (AP), Acquasanta Terme (AP) e Castelsantangelo sul Nera (MC). Si è trattata della ventiquattresima scossa che è avvenuta in Italia nel corso della giornata di ieri. Quella più intensa, però, è stata quella registrata in provincia de L'Aquila alle 20:52: la magnitudo è stata, infatti, di M 3.3.

