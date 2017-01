Traffico Autostrade Befana/ Ultime notizie, bollettino ponte Epifania e viabilità: domani il contro-esodo (in tempo reale, oggi 7 gennaio)

TRAFFICO AUTOSTRADE BEFANA, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: GIORNATA TRANQUILLA, MA DOMANI IL CONTROESODO - La giornata di oggi, sabato 7 gennaio 2017, sarà caratterizzata dalla tranquillità sulle autostrade italiane questo perchè in molti sono già partiti ieri verso le località turistiche in vista del ponte dell'Epifania. La situazione poi diventerà più complicata proprio domani nel tardo pomeriggio quando ci sarà una sorta di contro-esodo. La giornata quindi di oggi vedrà problemi solo ed esclusivamente legati al meteo perchè comunque l'ondata di gelo portata dalla Befana non terminerà e porterà a ritardi e anche a complicazioni in cui sarà importante l'intervento degli addettai ai lavori. Le neve colpirà più che altro la parte centro sud del paese con concentrazioni di precipitazioni nell'entroterra soprattutto tra la Puglia e la Calabria. Staremo a vedere poi nella giornata di domani quello che potrà accadere anche in base al fatto appunto del rientro dalle vacanze perchè poi lunedì si tornerà a lavorare.

TRAFFICO AUTOSTRADE BEFANA, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: ATTENZIONE ALLA NEVE, CONSIGLI E PRECAUZIONI DA PRENDERE - La giornata di oggi, sabato 7 gennaio 2017, porterà ancora alcune complicazioni legate alla neve che continuerà a cadere regolarmente sul centro-sud del nostro paese. Sono diverse le precauzioni da prendere come segnalato anche dalla Croce Rossa Italiana. Per prima cosa c'è sicuramente da segnalare il fatto che in alcune zone saranno obbligatorie le catene da neve a bordo mentre in altri posti sarà necessario proprio equipaggiarle. E' sempre consigliato portare a bordo acqua abbondante e anche del cibo visto che comunque le condizioni climatiche potrebbero portare a degli stop anche prolungati sia per guasti tecnici che per traffico dovuto appunto alla presenza di strade dissestate. Sarà quindi necessario poi fare la massima attenzione ed essere prudenti oltre che uno sguardo al meteo che in questi casi è sempre consigliato.

