VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017 / Chi è? Primo premio, il biglietto vincente è quello di Ranica in Provincia di Bergamo (Prima Categoria)

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017: CHI È, IL BIGLIETTO VINCENTE. A RANICA IL PRIMO PREMIO - Si è conclusa la cavalcata della Lotteria Italia 2017 e il vincitore è un fortunato abitante del piccolo paesino di Ranica, in provincia di Bergamo: ha battuto al fotofinish, in una vera sfida nord-sud l’altro paesino di Tarsia, in provincia di Cosenza, dopo che Milano aveva fatto la voce grossa con i biglietti vincenti “strappati” al quinto e terzo premio in concorso (500mila e 1,5 milioni di euro portati a casa). Ebbene, i 5 milioni di euro finiscono sempre in Lombardia con il vincitore che ovviamente ancora non è conosciuto - e probabilmente per privacy non lo sarà mai - ma che nel segreto della sua casuccia di Ranica starà facendo i salti di gioia, a dir poco. Nel freddo pungente del nord italico, la serata della Lotteria si conclude con il vincitore delle valli bergamasche che abbatte la concorrenza spietata fino all’ultimo numero del vincitore di un ottimo secondo posto, e quindi con 2,5 milioni di euro guadagnati, a Tarsia in provincia di Cosenza. Una nottata per capire chi è, con il paesino di Ranica che ora - esattamente come in Calabria - starà già vociferando per capire domani al bar sport avrà un viso imbarazzato e con le occhiaie per i festeggiamenti da bagordi della notte che sta per arrivare. Lo scorso anno la provincia di Verona, quest’anno vincitore vicino a Bergamo: il nord non è ne vuole sapere di cedere il passo al resto d’Italia.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017: CHI È, IL BIGLIETTO VINCENTE. TRIONFA UN ALTRO PAESINO - Si è conclusa l'estrazione della Lotteria Italia 2017 e quindi abbiamo scoperto il vincitore del primo premio da 5 milioni di euro: la ricca somma finisce a Ranica, in provincia di Bergamo. La caccia alla scoperta del vincitore, cioè di colui che possiede il biglietto fortunato (Q 425840) è ovviamente già partita, ma intanto è possibile tracciare un primo bilancio. Innanzitutto i premi distribuiti quest'anno sono inferiori rispetto a quelli che si sono spartiti i fortunati del 2015: Lotteria Italia 2017 distribuisce 29 milioni di euro in premi, mentre l'anno scorso erano 32 milioni di euro. C'è, però, una tendenza che è stata confermata: a trionfare è stato ancora una volta un piccolo paesino. Quest'anno è toccato a Ranica, un paesino di seimila abitanti a pochi chilometri da Bergamo, mentre nel 2016 è toccato a Veronella, un comune di cinquemila abitanti in provincia di Verona. E allora non sarà difficile pure per gli abitanti di Ranica scoprire chi è il vincitore della Lotteria Italia. Da parte nostra i complimenti per la ricca vincita e l'auspicio che sia finita nelle tasche di una persona che ne aveva realmente bisogno.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017 I tanto attesi abbinamenti dei cinque biglietti della Lotteria Italia estratti per la prima categoria sono cominciati e quindi tra poco scopriremo il vincitore. Il quinto premio da 500mila euro va ad uno dei due tagliandi venduti a Milano: chi ha acquistato il biglietto della serie N numero 337298 può dunque gioire per questa importantissima vincita. Ancor più importante è quella, però, relativa al quarto premio della Lotteria Italia, perché mette in palio il doppio, cioè un milione di euro. Questo premio, stando a quanto comunicato dall'Agenzia Dogane e Monopoli, spetta al possessore del biglietto di serie C numero 045521, quello venduto a Livorno. Andando avanti con l'abbinamento dei biglietti della Lotteria Italia si scopre che la corsa al primo premio da 5 milioni di euro è tra Ranica, in provincia di Bergamo, e Tarsia, in provincia di Cosenza, perché il terzo premio, quello da 1,5 milioni di euro, è andato all'altro tagliando venduto a Milano: si tratta del biglietto di serie R numero 053568. Tra poco, dunque, scopriremo se i 5 milioni di euro andranno a Ranica o a Tarsia: sfida tra Nord e Sud per il vincitore del primo premio della Lotteria Italia.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017 È tra i cinque biglietti estratti e comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si nasconde il vincitore della Lotteria Italia 2017. Poco fa sono stati, infatti, comunicati gli estremi dei primi cinque biglietti, quelli che saranno abbinati alla prima categoria. L'abbinamento - lo precisiamo - non è ancora stato effettuato, ma si conoscono già i dati dei tagliandi e quindi dove sono stati venduti. Due di questi biglietti sono stati venduti a Milano, uno a Livorno, un altro in provincia di Bergamo, cioè a Ranica, e infine uno a Tarsia, in provincia di Cosenza. Solo quest'ultimo, dunque, rappresenta il Sud nell'estrazione della Lotteria Italia 2017 che è in corso. Roma, che detiene il primato di vincite, resterà dunque all’asciutto quest'anno. Tra poco, dunque, scopriremo con esattezza quale tra questi cinque biglietti è quello che vale il primo premio da 5 milioni di euro e a quali, invece, saranno associati gli altri premi comunque ricchi. A prescindere, dunque, da come andrà a finire l'estrazione con i relativi abbinamenti, si tratta di un bel colpo per i fortunati possessori dei cinque biglietti estratti. Non vi resta allora che verificarne gli estremi per capire se è proprio quello in vostro possesso. Scorrete in fondo alla pagina per accedere al link nel quale abbiamo riportato in diretta i dati dei biglietti vincenti. Le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi: R 053568 venduto a Milano - Q 425840 venduto a Ranica (BG) - T 116627 venduto a Tarsia (CS) - N 337298 venduto a Milano - C 045521 venduto a Livorno - CLICCA QUI PER L’ESTRAZIONE IN DIRETTA DELLA LOTTERIA ITALIA 2017 - PER I PREMI GIORNALIERI DELLA LOTTERIA ITALIA 2017

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017: CHI È, IL BIGLIETTO VINCENTE. DOVE È FINITO IL PRIMO PREMIO NELLE SCORSE EDIZIONI - La tanto attesa estrazione di oggi, venerdì 6 gennaio, della Lotteria Italia 2017 ha decretato il vincitore del primo premio da 5 milioni di euro, ma la lista dei fortunati che hanno messo le mani su tutti gli altri premi è lunga. Siete nel posto giusto, se volete scoprire tutto quello che c'è da sapere sul vincitore della Lotteria Italia 2017 e tutti i suoi "colleghi" fortunati. Nella scorsa edizione il biglietto vincente fu quello di serie G e numero 050111 acquistato a Veronella, in provincia di Verona. Chi ha comprato il tagliando nella ricevitoria di Fabrizio e Adriano Fattori, che fa da tabacchi e negozio di generi alimentari, ha realizzato il colpo grosso l'anno scorso: «Dalla matrice vincente, però, potrebbe essere qualcuno che lo ha comprato qualche mese fa» aveva dichiarato Fabrizio Fattori dopo l'estrazione dei biglietti vincenti ad Agipronews. Un gran bel colpo anche per la ricevitoria, che prima di allora aveva registrato come unica vincita di rilievo solo una quaterna al Lotto nel 2009. «Speriamo che vada a qualcuno che ne ha bisogno, anche se in questo momento quei soldi farebbero comodo a chiunque» concluse Fabrizio Fattori in merito all'identità del vincitore della Lotteria Italia della scorsa edizione.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017: CHI È, IL BIGLIETTO VINCENTE. DOVE È FINITO IL PRIMO PREMIO NEL 2014 - Il nostro viaggio tra le ultime edizioni di Lotteria Italia, in attesa di fornirvi le informazioni sul nuovo vincitore, ci porta ora al 2014, quando il primo premio da 5 milioni di euro fu vinto a Roma dal possessore del biglietto di serie P e numero 490672. A Lecco, invece, fu registrata la vittoria precedente con il tagliando di serie N e numero 339302. La possibilità che sia stato proprio un lecchese il vincitore del primo premio è molto alta per Enrico Valsecchi, il titolare dell'edicola-tabaccheria dove è stato venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia. «La mia clientela è quasi tutta composta da residenti in centro città» dichiarò dopo l'estrazione Valsecchi, come riportato da Agipronews. Difficile per il titolare di "Il Nuovo Resegone" fu indicare il possibile vincitore, a causa della forte vendita dei biglietti. Nella sua attività comunque si è festeggiato tutto la notte: lì fu venduto anche uno dei trenta biglietti di seconda categoria che ha fruttato 60mila euro. «Siamo molto felici per chi è stato così fortunato qui a Lecco» concluse Valsecchi.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2017: CHI È, IL BIGLIETTO VINCENTE. DOVE È FINITO IL PRIMO PREMIO DAL 2013 AL 2011 - Cresce l'attesa per scoprire qualche dettaglio sul vincitore della Lotteria Italia 2017, ma intanto prosegue il nostro excursus tra i biglietti vincenti delle passate edizioni. Siamo al 2013, quando il primo premio da 5 milioni di euro fu vinto a Modena dal possessore del tagliando di serie A e numero 786229. Nel 2012, invece, a trionfare fu Napoli: il primo premio finì nel capoluogo campano al fortunato possessore del biglietto di serie G e numero 113669 che fu venduto alle spalle dell'aeroporto internazionale di Capodichino, al confine con Secondigliano. Anche quell'anno gli Autogrill si confermarono fortunati: due dei sei premi di prima fascia furono acquistati proprio lungo le autostrade italiane. Il secondo premio da 2 milioni di euro fu messo a segno sull'A1 Bologna-Milano all'altezza di Modena, mentre il biglietto da 500 mila euro fu acquistato sull'A52 tangenziale nord di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Nel 2011, invece, tre premi di prima categoria sui sette totali finirono nel Lazio.

