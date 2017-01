AGGRESSIONE A GENOVA / Crocefieschi: colpito in pieno volto da un proiettile, il padre si imbatte nell'aggressore (oggi, 8 gennaio 2017)

AGGRESSIONE A GENOVA, CROCEFIESCHI: COLPITO IN PIENO VOLTO DA UN PROIETTILE, IL PADRE SI IMBATTE NELL'AGGRESSORE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Ancora tragedie durante le festività. La sera dell'Epifania, un uomo di 57 anni è stato ritrovato riverso sul pavimento della propria abitazione di Crocefieschi, a Genova, con un colpo d'arma da fuoco in pieno volto. A lanciare l'allarme il padre di 90 anni, che allarmato da alcuni rumori e urla è sceso a controllare che il figlio stesse bene. I due familiari abitano infatti uno sopra l'altro, ma non appena l'anziano ha raggiunto l'appartamento del figlio, si è imbattuto in un uomo che lo ha spintonato e poi si è dato alla fuga. Il 57enne è stato trasportato subito al pronto soccorso di San Martino, ma la causa della ferita che ha riportato sul volto è stata scoperta solo in sala operatoria. E' in questo contesto infatti che i medici si accorgono del proiettile rimasto all'interno della ferita. Secondo le prime indiscrezioni, riportate da Genova Today, l'arma usata dall'aggressore potrebbe essere una calbro 22. La vittima si trova ora in stato d'incoscienza, dopo aver subito un lungo intervento, ma è stato dichiarato fuori pericolo. Per ora gli inquirenti indagano su possibili motivi personali che abbiano spinto lo sconosciuto ad imbracciare l'arma. Il sospetto deriva infatti che la situazione finanziaria della famiglia della vittima non fosse tale da far supporre una rapina, anche a causa della lontananza della villetta alle strade più affollate. Ad avvallare l'ipotesi anche la testimonianza dell'anziano padre del ferito, che ha riferito che l'aggressore sia genovese e che abiti in zona. L'unico particolare per ora da accertare rimane un particolare della dichiarazione dell'anziano, che ha riferito di non aver udito alcun colpo di pistola. Esclusa infatti la possibilità che l'arma potesse avere un silenziatore tale da rendere lo sparo impercettibile.

