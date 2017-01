ALLERTA NEVE/ Meteo, le previsioni: diminuiscono le precipitazioni, ma il cielo rimane coperto ovunque (ultime notizie oggi 8 gennaio 2017)

ALLERTA NEVE, METEO LE PREVISIONE DEL TEMPO: LA NEVE CONTINUA A CADERE, MA DIMINUISCE RISPETTO AI SCORSI GIORNI (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - La protagonista di questi giorni per le previsioni del tempo è sicuramente la neve che continuerà a cadere anche oggi 8 gennaio 2017. Sicuramente saranno meno forti degli altri giorni le raffiche, ma comunque continueranno a invadere il nostro paese con regolarità. Si parte dalla prima mattina dove vedremo neve sulla Calabria e su parte della Puglia. Tornerà a nevicare con intensità anche al nord, soprattutto sulla parte meridionale di Veneto, Trentino, Valle d'Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio la neve arriverà a toccare anche l'entroterra abruzzese e il cielo si far ancora più grigio. Nel pomeriggio ci saranno anche delle precipitazioni sulla parte meridionale della Sardegna, su quella occidentale della Sicilia e sul versante di ponente della Liguria. Le temperature variabili saranno comunque leggermente più alte degli scorsi giorni.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO - Il cielo rimarrà coperto su tutto il paese durante la giornata di oggi 8 gennaio 2017. Il sole infatti si vedrà solo in Trentino Alto Adige, mentre tutte le altre regioni vivranno un'uggiosa giornata di metà inverno. Questo non aiuterà le temperature che rimarranno comunque molto fredde rispetto a quanto visto nei scorsi giorni. Soprattutto la fascia del centro-nord, diciamo tra Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Umbria sarà coperta da nuvole pesanti che però non si trasformeranno in precipitazioni. Le temperature minime della giornata di oggi saranno a Catanzaro dove si toccheranno i meno sette durante la mattinata per salire a due nel pomeriggio. Le massime invece saranno nella prima parte della giornata sulla provincia di Genova dove il termometro segnerà gli otto gradi, nel pomeriggio però ne vedremo addirittura dodici a Cagliari.

