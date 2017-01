ATTENTATO IN ITALIA, ISIS: MILANO E ROMA NEL MIRINO? IL CAPO DELLA POLIZIA: "ANCHE NOI DOVREMO PAGARE" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - "Anche l'Italia avrà il suo prezzo da pagare". Afferrma così il Prefetto Franco Gabrielli, il capo della Polizia, in merito alla possibilità che il nostro Paese rientri nel mirino dell'ISIS. L'ipotesi non sarebbe remota, ma non deve costringere la popolazione a rinchiudersi per anni pur di non correre rischi. E' questo l'obiettivo del terrorismo, quello "liquido", come lo definisce ancora Gabrielli, anche se sottolinea come la minaccia non sia assolutamente da sottovalutare. "La cittadinanza, di contro, deve comprendere che deve continuare a vivere normalemente", sottolinea in un'intervista de Il Giornale, ricordando che le fondamenta della sicurezza del nostro Paese sia formata da controllo del territorio e Intelligence. E a dimostrare che le autorità non stanno per nulla sottovalutando la situazione, l'annuncio di un concorso che aprirà le porte della Polizia a mille agenti. Non bisogna lasciarsi fuorviare inoltre che finora l'Italia non sia diventata un bersaglio diretto dell'ISIS, grazie a prevenzione ed espulsione immediata di sospetti terroristi. Anche in questa direzione, Gabrielli ha annunciato anche che il rimpatrio dei migranti che ricorrono in appello per il diritto d'asilo negato potrà prevedere un solo grado di giudizio come previsto dalle norme europee, contro i tre attuali del nostro sistema giudiziario.

