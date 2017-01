AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e news viabilità: attenzione al contro esodo della Befana (ultime notizie in tempo reale, oggi 8 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 GENNAIO 2017). ATTENZIONE AL CONTRO ESODO DELLA BEFANA - La giornata di oggi, 8 gennaio 2017, sulle autostrade italiane sarà condizionata da quello che potremo chiamare contro-esodo della Befana. L'Epifania è caduta quest'anno di venerdì e ha permesso a milioni di italiani di muoversi per un ponte lungo tre giorni. Domani però è lunedì e si torna a lavoro, quindi stasera potrebbero esserci molti disordini, traffico e confusione legati proprio al fatto che si tornerà a casa. Attenzione anche al fattore meteorologico che si metterà di intralcio nei nostri viaggi rendendo la viabilità molto più complicata di quanto sarebbe stato in un'altra stagione. Sarà consigliato per il ritorno a casa magari partire un paio d'ore prima del previsto per evitare di trovare situazioni piuttosto particolari di traffico congestionato. Staremo a vedere poi quali saranno le decisioni degli italiani.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 8 GENNAIO 2017). IL MALTEMPO CONDIZIONA ANCORA LA VIABILITÀ - Il maltempo condizionerà ancora la giornata di oggi, 8 gennaio 2017, anche sulle autostrade italiane con le condizioni climatiche che saranno avverse e quindi porteranno a dei problemi alla viabilità. La neve sarà una costante anche se questa cadrà meno rispetto alle scorse giornate. Il sito istituzionale delle autostrade italiane ci sottolinea nella notte due allarmi proprio in questo senso. Si parte dall'A22 Brennero-Modena tra il confine di Stato e Vipiteno oltre all'A14 Pescara-Taranto tra Bitonto e Bari sud. Vedremo poi come si articolerà il resto della giornata dove vedremo della neve scendere ancora nell'entroterra dell'Appennino con il cielo che sarà terso soprattutto tra la Puglia e la Calabria. Nel pomeriggio troveremo la neve anche sull'estremo settentrione del paese tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige.

