CHARLES MANSON/ Operato il pluri-omicida americano: è già rientrato in carcere (ultime notizie, oggi 8 gennaio 2017)

CHARLES MANSON, OPERATO IL PLURI-OMICIDA AMERICANO: È RIENTRATO IN CARCERE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017) -Charles Manson, l'autore del massacro di Bel Air 1969 in cui furono uccise 7 persone tra cui Sharon Tate, moglie di Roman Polansky, ha fatto rientro nella prigione statale di Corcoran dopo che nei giorni scorsi si era reso necessario il suo ricovero in ospedale a causa di gravi problemi intestinali. A riportarlo è stato il Los Angeles Times, sostenendo che i dirigenti del California Department of Corrections and Rehabilitation hanno rifiutato ogni commento sulle condizioni del pluri-omicida statunitense. Dando per vere le indiscrezioni riportate da Tmz, che ha parlato di un'operazione già programmata nelle ultime ore, quel che emerge è che le condizioni di Charles Manson sarebbero migliorate a tal punto da convincere le autorità a farlo rientrare dietro le sbarre, dove il criminale sta scontando la sua condanna al carcere a vita.

CHARLES MANSON, OPERATO IL PLURI-OMICIDA AMERICANO: RITENUTO ABBASTANZA FORTE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 8 GENNAIO 2017) - Charles Manson, l'assassino colpevole di alcuni dei più efferati delitti della storia americana, su tutti il massacro di Bel Air del 1969 dove perse la vita anche l'attrice Sharon Tate, moglie incinta del regista Roman Polanski, è stato operato all'ospedale di Bakersfield, in California. A riferirlo è Tmz, il portale che ha appreso da fonti ospedaliere come l'intervento chirurgico abbia riguardato l'intestino di Manson, vittima di un'importante emorragia. In un primo momento, dopo essere arrivato in ospedale dalla prigione statale di Corcoran, era stato lo stesso criminale americano ad opporre il suo rifiuto all'operazione confortato anche dal parere dei medici, che lo avevano ritenuto troppo debole per sostenerla. Secondo Tmz, con il passare dei giorni Charles Manson avrebbe però riacquisito le forze, tanto da convincersi a finire sotto i ferri, e a quanto pare a subire anche una trasfusione di sangue.

