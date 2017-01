IL CASO/ I saldi e il "bello" di quel popolo di cui nessuno parla

Guardando la gente che passa per le vie affollate, come in questi primi giorni di saldi, l'occhio si posa, anche senza volerlo, sulle fogge dei vestiti, delle calzature, delle borse e l'impressione complessiva è quella di una generale sciatteria, che mal si concilia con la fama del made in Italy. Tralasciando gli spezzoni di discorsi che si odono nel rumore del traffico e che sono spesso conditi di parole volgari divenute di uso comune, basta proprio poco per accorgersi di quanto siamo diventati lontani da quell'ideale tutto italiano fatto di grazia e di "sprezzatura", di rifiuto dell'ostentazione, che si concilia perfino con la frenesia dello shopping e più in generale con la vita quotidiana.

Si dice che i numeri dei visitatori di musei, gallerie d'arte, siti di interesse culturale sono in costante aumento; speriamo che ciò contribuisca con gli anni a rieducare gli italiani alla stima e alla cura del bello che nel nostro paese ha sempre attecchito. Perché non è questione di avere più o meno soldi, ma di un sentire comune, di un gusto che sembra essersi smarrito.

Non c'è dubbio che la Chiesa sia stata nei secoli una grande committente di opere d'arte e che tutti noi possiamo godere degli esiti di questa sua attenzione al bello, anche se oggi essa, bisogna pur dirlo, appare un po' appannata: basta pensare al gregoriano, alla polifonia, a Bach o a Mozart e da queste altezze scendere agli scialbi canti che troppo spesso avviliscono i riti ai quali partecipiamo. Ma poco importa questa nota, dato che c'è una bellezza più nascosta e più reale anche della musica e delle arti.

E' il volto delle persone che si accostano alla santa Comunione. Per chi scrive è una scoperta recente. Da anni ormai alcuni laici, chiamati ministri straordinari dell'Eucaristia, aiutano i sacerdoti a distribuire le particole durante le Messe in cui i fedeli siano molto numerosi. E' un servizio utile anche a chi lo compie e può diventare un punto di osservazione che riserva delle sorprese. Quello che dal proprio banco sembra essere un insieme di gente comune un po' annoiata, un po' distratta, un po' frettolosa di tornare alle proprie occupazioni, nella fila che aspetta di ricevere la Comunione appare come una serie ordinata di uomini e donne, di singoli che uno stesso atteggiamento accomuna. Per un istante mani che chiedono il Corpo di Cristo, occhi che esprimono devozione, non di rado commossa, labbra che si aprono per l'amen e per accogliere l'ostia consacrata e intanto fanno trapelare un lieve sorriso.