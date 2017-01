INCIDENTE STRADALE / News, Gra Roma: un morto e feriti dopo schianto tra 4 auto. Chiuso il Grande Raccordo Anulare (oggi, 8 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE NEWS: GRA ROMA, MORTO E FERITI DOPO SCHIANTO TRA 4 AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI 8 GENNAIO 2017) - Gravissimo incidente stradale questa mattina a Roma sul Grande Raccordo Anulare, che ha costretto la chiusura al traffico ancora in questi minuti. Attorno alle ore 9 un maxi schianto tra 4 auto ha devastato la carreggiata in area dell’uscita Prenestina causando purtroppo la morte di un uomo e almeno altri 4 feriti. L’Anas in un bollettino in tempo reale avvisa: «L’incidente stradale sul Gra di Roma, nel quale sono rimaste coinvolte quattro vetture, è avvenuto al chilometri 35,500, in corrispondenza dell’uscita Prenestina. Il tratto interessato è stato chiuso in carreggiata interna e il traffico è stato deviato sull’uscita Prenestina». Immediati gli interventi sul posto per liberare la carreggiata e soprattutto per soccorrere i feriti, anche se purtroppo un uomo non ce l’ha fatto ed è morto nell’impatto tra le lamiere. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it.

INCIDENTE STRADALE NEWS: SAN VITTORE OLONA (VARESE), 9 FERITI IN SCHIANTO NELLA NOTTE (ULTIME NOTIZIE OGGI 8 GENNAIO 2017) - Domenica convulsa non solo per l’incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma: nella notte infatti in provincia di Varese, precisamente a San Vittore Olona, si sono scontrati due veicoli sulla strada statale 33 del Sempione, rimasta poi chiusa durante le prime ore della notte per consentire i mezzi di soccorso. Nello scontro tra le due auto, sono rimasti coinvolti anche due bambini di 3 e 9 anni e due giovanissimi di 14 e 12 anni in viaggio con i rispettivi genitori. Carabinieri stanno ancora cercando di capire come sia potuto accadere l’incidente, probabilmente uno sbandamento improvviso per il ghiaccio e la poca illuminazione. Non ci sarebbero condizioni gravi per nessuno dei 9 feriti, resta la paura e il traffico bloccato nella notte, prima di riprendere la normalità sul Sempione questa mattina presto.

© Riproduzione Riservata.