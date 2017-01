LANFRANCO CHIARINI / News: imprenditore ucciso con 30 coltellate, si cerca l’arma del delitto (Ultime notizie oggi, 8 gennaio 2017)

LANFRANCO CHIARINI NEWS: CONTINUANO LE INDAGINI SULL’OMICIDIO DELL’IMPRENDITORE UCCISO CON 30 COLTELLATE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Proseguono le indagini al fine di far luce sull'omicidio di Lanfranco Chiarini, imprenditore 76enne ucciso nella notte dello scorso martedì 3 gennaio nella sua villa, sulle colline di Castel San Pietro in provincia di Bologna. Sul corpo dell'uomo è stata eseguita nei giorni scorsi l'autopsia, come rivelato dal quotidiano Il Resto del Carlino nella sua versione online: dai primi risultati sarebbe emersa la causa del decesso, dovuto ai numerosi colpi di coltello su tutto il corpo. Sarebbero state individuate tra le 25 e le 30 coltellate inflitte su braccia, spalla e alla base del collo, i cui fendenti sarebbero stati alcuni lievi, altri letali. Al momento si continua a cercare l'arma del delitto, quasi certamente un coltello da cucina che l'assassino potrebbe aver preso in casa di Lanfranco Chiarini. Alcuni tagli trovati sul corpo della vittima sarebbero stati definiti "da difesa", mentre sarebbe stata evidenziata anche una ferita alla nuca, ma è probabile che l'imprenditore ucciso se la sia procurata cadendo mentre tentava di lottare contro il suo assassino. La scoperta del cadavere dell'imprenditore è avvenuta la mattina dello scorso mercoledì ad opera del genero, preoccupato in seguito all'assenza dell'uomo sul posto di lavoro. Al suo arrivo il genero si sarebbe accorto del fumo proveniente dalla camera della vittima ed allertato i Vigili del fuoco temendo per un principio di incendio. Anche questo aspetto rappresenta un ulteriore giallo nel caso: non è chiaro se le fiamme siano state appiccate dall'assassino nel vano tentativo di eliminare le sue tracce o se invece sarebbe la conseguenza di un incidente, forse a causa di una candela rimasta accesa. In merito alla morte di Lanfranco Chiarini, il medico legale avrebbe fissato l'ora del decesso tra le 20 e le 22 della sera precedente alla scoperta del corpo da parte del genero. Sul caso indagano gli uomini del reparto operativo del comando provinciale, coordinati dal pm Antonella Scandellari.

© Riproduzione Riservata.