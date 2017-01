LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONI/ Biglietti vincenti, numeri seconda, terza, prima categoria, premi di consolazione: mistero sul vincitore di Ranica

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI: PREMIATA RANICA - La dea bandata ha baciato Ranica per l'estrazione della Lotteria Italia 2017: il primo premio da 5 milioni di euro è finito in provincia di Bergamo al fortunato possessore del biglietto Q 425840. L'identità del vincitore resta un mistero, ma è emerso che il tagliando vincente è stato acquistato pochi giorni prima dell'Epifania. Potrebbe trattarsi di una persona del posto o di qualcuno che si è trovato dalle parti della tabaccheria e Ristobar Le Torrette? «Di sicuro è stato uno degli ultimi biglietti venduti» ha dichiarato Giuseppe Gandolfi, il titolare della tabaccheria ad Agipronews. La speranza è che il fortunato vincitore si faccia vivo: «Saremmo davvero contenti di vederlo, visto che il biglietto è passato anche nelle nostre mani per qualche minuto. Sarebbe bello sapere a chi è andato» ha aggiunto Giuseppe Gandolfi, il quale ha poi scherzato sulla possibilità che il vincitore si faccia vedere per condividere una parte del premio vinto. «Speriamo che sia uno di quelli che se vince ci regala la metà!» ha aggiunto sorridendo il titolare della ricevitoria che ha venduto il biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2017.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: GLI ITALIANI CHIEDONO IL RITORNO IN TV DI RAFFAELLA CARRÀ L’estrazione della Lotteria Italia 2017 ha portato certamente tante vincite, grazi ai biglietti estratti di prima, seconda e terza categoria, con premi in alcuni casi davvero importanti. In queste ore post-estrazione, su Twitter sembra però dominare una certa delusione per la trasmissione che Rai 1 ha realizzato in abbinata all’estrazione. Non solo per il fatto che non ci sia stato un collegamento con la sede dei Monopoli di Stato, dove è avvenuta l’effettiva estrazione dei biglietti. Qualcuno critica infatti la scelta di una puntatona speciale di Affari tuoi e a gran voce si fa il nome di Raffaella Carrà per ridare “dignità” a una serata importante per Rai 1. La nota showgirl e cantante recentemente aveva detto di voler lasciare la tv, ma di essere disponibile nel caso ci fosse bisogno di lei. Gli italiani, a quanto pare, la vogliono sullo schermo almeno una volta all'anno.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: A MILANO FORSE HA VINTO UN TIFOSO DI CALCIO Ben due biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2017 sono stati venduti a Milano, uno da un milione e mezzo di euro e l’altro da 500.000 mila euro. Dunque la dea bendata sembra aver baciato il capoluogo lombardo nella notte dell’Epifania. Il sito de Il Giorno ha contattato subito il bar di Via Novara 123, dove è stato venduto il tagliando milionario R 053568. E Claudio Sobacchi, contitolare della ricevitoria, è stato alquanto sorpreso, in quanto non sapeva nemmeno che uno dei biglietti che erano stati venduti nel suo locale era risultato vincitore del terzo premio. L’uomo ha detto di essere ovviamente contento per il fortunato titolare del biglietto, anche se ha difficoltà a dire chi potrebbe essere. Il bar, infatti, si trova non lontano dallo stadio San Siro ed è frequentato da diversi tifosi. Il vincitore potrebbe quindi anche essere qualcuno di passaggio e non un cliente abituale. Chissà, magari qualcuno ha potuto rifarsi in maniera più che soddisfacente dopo aver visto la propria squadra perdere.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI (CON PREMI DI CONSOLAZIONE): 25.000 EURO IN UNO DEI PAESI COLPITI DAL TERREMOTO IN UMBRIA Tra i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017, quello venduto a Ranica, che si è aggiudicato 5 milioni di euro, è sicuramente quello su cui c’è più attenzione in queste ore. Tuttavia i tagliandi estratti hanno portato vincite minori in altre zone d’Italia. In particolare La Nazione dell’Umbria segnala che a Cascia, uno dei centri della provincia di Perugia che è stato colpito dal sisma lo scorso anno, è stato venduto un biglietto (il numero L015277) che vale 25.000 euro. Raggiunto dall’Ansa, il sindaco Gino Emili ha detto di sperare che il vincitore possa essere uno dei suoi concittadini, che magari ha perso la propria casa con il terremoto. Quel premio di consolazione potrebbe rivelarsi in questo senso davvero importante. Non si esclude comunque che a vincere possa essere stato uno dei volontari impegnati ad aiutare la popolazione. In quel caso sarebbe una sorta di “riconoscimento” non da poco per il tempo e l’opera dedicata a chi si trova in difficoltà.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: 180 GIORNI PER RITIRARLO - Siete tra i fortunati vincitori della Lotteria Italia 2017? Bene, avete vinto - se vi è andata "male" - qualche migliaia di euro ma adesso attenti a non farvi prendere dell'euforia e state con la mente ben sveglia e attenta. C'è un limite infatti al periodo in cui si può ritirare la vincita, ossia entro e non oltre i 180 giorni dalla data di pubblicazione dei numeri dei biglietti fortunati sulla Gazzetta ufficiale: decorso questo termine non potrete più avere il denaro. I 180 giorni valgono anche per i premi cosiddetti "secondari" che sono stati assegnati durante la trasmissione televisiva. Generalmente il pagamento avviene dopo 30/45 giorni dalla data di presentazione - o spedizione - del biglietto, che va fatto vedere integro o agli sportelli di Banca Intesa San Paolo, o all'ufficio Lotterie nazionali. In alternativa si può anche spedire all'Ufficio premi di Lotterie nazionali tramite raccomandata, indicando la modalità di pagamento preferita.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA DEI BIGLIETTI VINCENTI: FLOP PIEMONTE - Sono rimaste solo le briciole al Piemonte dopo l'estrazione della Lotteria Italia 2017. La regione aveva fatto registrare una crescita, seppur esigua, nella vendita dei biglietti con oltre 528mila tagliandi (+0,7%), ma è rimasta fuori dai premi che contano. Torino e la sua provincia sono rimaste tagliate praticamente fuori dai biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria. Solo un biglietto è stato abbinato ad un premio di seconda categoria ed è stato venduto a Scarmagno, un paese di sole 800 persone che è lambito dall'autostrada Torino-Aosta. Qui c'è un casello, dove hanno sede tante aziende, che nel 2004 conquistò gli onori della cronaca perché era il secondo in Italia per prodotto interno lordo pro capite. Un solo biglietto ha fruttato, invece, un premio di terza categoria ed è stato venduto a Torino. Ai piemontesi allora non resta che una grande amarezza dopo l'estrazione della Lotteria Italia 2017, ma possono consolarsi con un dato: in Friuli Venezia Giulia e nel Trentino Alto Adige non è stata registrata alcuna vincita. Un triste primato per queste due regioni.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: LA CACCIA AL VINCITORE A LIVORNO Tra i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017, uno, il quarto che vale ben un milione di euro, è stato venduto a Livorno e l’edizione locale de Il Tirreno si è già recato in via Giotto, nel quartiere della Leccia, dove si trova la ricevitoria che ha venduto il fortunato tagliando, gestita da Catia Niccolai. Suo fratello Andrea ha spiegato che il tagliando C 045521 è stato probabilmente venduto all’inizio della settimana, tra mercoledì e giovedì, “perché sono venuti a trovarci alcuni clienti che hanno acquistato i biglietti della stessa serie con numeri precedenti e successivi”. Fuori dalla ricevitoria è stato quindi messo un cartello che invita i clienti a controllare bene i biglietti acquistati, dato che tra di loro ce n’è uno milionario. Potrebbe essere benissimo, infatti, che il vincitore non si sia ancora accorto della fortuna che ha in mano. Di sicuro nella zona è partita la “caccia all’uomo”, anche se non si è certo che la ricerca porterà frutto tra i clienti abituali, dato che nel periodo delle feste ci possono essere “avventori” che vengono da fuori città o quartiere.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: 25.000 EURO VINTI A PRATO È già partita la caccia ai fortunati possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017. E sono soprattutto i giornali locali a cercare di andare a “spulciare”, in base al numero del tagliando e alla rivendita dov’è stato acquistato, chi potrebbe essere stato baciato dalla fortuna nel giorno dell’Epifania. Come riporta l’edizione locale de Il Tirreno, a Prato è stato vinto uno dei 150 premi di terza categoria, pari a 25.000 euro che di certo non sono una cifra da “buttare via”. Il biglietto sorteggiato è il numero R 065860. Meglio è andata a Livorno, dove è stato venduto un tagliando da un milione di euro. In Toscana c’è da dire che quest’anno in quasi 620.000 hanno provato a vincere qualcosa. E secondo i dati di Agipronews a Firenze sono stati più di 200.000 i tagliandi venduti. A Prato solo 24.000. E dopo tutto non è quindi andata male a chi è riuscito comunque a portarsi a casa quei 25.000 euro.

Il dibattito è nato dal fatto che la Rai ha deciso, come segnala l'AgiPro, di non voler effettuare il collegamento televisivo con la sala estrazionale dell'Agenzia. Tutto il programma si è svolto solo ed esclusivamente dallo studio Rai dove ogni giorno viene messa in onda la trasmissione condotta da Flavio Insinna. Durante l'apertura dei pacchi sono stati estratti i primi sei premi, ma questo senza nessun collegamento. La spiegazione è arrivata direttamente dall'emittente che ha sottolineato come quest'anno rispetto alle scorse edizioni la comunicazione dei premi è arrivata molto prima. Il collegamento non avvenuto con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli spiegano in una nota ufficiale: "E' dovuto esclusivamente alla fruibilità della trasmissione Speciale Affari Tuoi". L'AgiPro ha comunicato anche le cifre dei premi che si aggirano attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra non definitiva però perchè a questa va aggiunta la massa premi finale che si aggira intorno ai 16.6 milioni per un totale di oltre 31. Una cifra davvero importante che entra nel portafoglio di diversi italiani che vivono fortemente sulle loro spalle gli effetti della crisi economica.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI. Come sappiamo i biglietti di seconda categoria vincenti della Lotteria Italia 2017 erano ben cinquanta e offrivano ognuno un premio di cinquantamila euro. La città dove si sono vinti più premi di seconda categoria è Roma dove ci sono stati addirittura dieci biglietti vincenti estratti oltre a uno in provincia precisamente a Fiano Romano. Sono molti i premi poi vinti al sud con due biglietti della lotteria comprati a Napoli, uno ad Avellino, due a Catania di cui uno a Assemini, uno a Potenza, uno a Foggia e uno infine a Reggio Calabria. Al centro del nostro paese poi sono diversi i premi, si parte dall'Abruzzo dove ci sono i due di Chieti di cui uno in provincia di Lanciano, uno a Fermo in provincia di Porto San Giorgio e anche uno a L'Aquila nel comune di Raiano. Passiamo poi alle Marche dove abbiamo visto premi ad Ancona nel comune di Fabriano oltre a uno in Umbria a Città della Pieve in provincia di Perugia. In Toscana l'unico premio è stato raccolto a Firenze. Chiudiamo con il nord partendo dalla Liguria dove si è vinto a Genova e in provincia a Sestri Levante oltre che a La Spezia. In Emilia i premi sono arrivati da Parma, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Magliano Sabina a Rimini. Premi anche in Veneto due Verona di cui uno nel comune di Sona e a Venezia a Ceggia. In Piemonte i premi sono arrivati a Torino in provincia di Scarmagno, a Novara nelle province di Cressa e Borgomanero oltre che ad Alessandria e anche ad Asti nel comune di Villanova d'Asti. In Lombardia i biglietti vincenti della Lotteria Italia sono stati acquistati a Brescia e uno anche nella provincia a Desenzano, due a Milano e uno in provincia a Grezzago. L'ultimo premio poi è stato vinto a Chatillon in provincia di Aosta. Non ci sono stati premi per le regioni di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise. Piccola curiosità tre di queste sono a Statuto Speciale ma questo ovviamente è solo un caso visto che si è vinto in Valle d'Aosta e Sicilia.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI - Il primo premio della Lotteria Italia 2017 da 5 milioni di euro va a Ranica, in provincia di Bergamo: lo spettacolo rimane in Lombardia dopo che lo scorso anno era stato il Veneto a festeggiare il primo premio con biglietto vincente in provincia di Verona. Ecco dunque che la trasmissione Affari Tuoi consegna la “gloria” al fortunatissimo vincitore del biglietto da 5 milioni di euro: spettacolo per una serata lunghissima e che consegna ben tre premi di prima categoria su 5 in Lombardia, mentre a Cosenza va il secondo premio, da 2,5 milioni di euro precisamente nel paesino di Tarsia. Si conclude così la grande cavalcata della Lotteria Italia 2017, che consegna Ranica sul tetto d’Italia con la vincita plurimilionaria da far rabbrividire, e questa volta non per il freddo artico dia gusta particolare Epifania sotto la neve. Spumante, champagne, qualche buon vino bergamasco e sicuramente tanti, ma tanti dolcetti nella calza della befana, proprio il simbolo a cui era legato il primo premio della Lotteria Italia trovato nell’ultimo pacco di Affari Tuoi. Ecco dunque il primo e il secondo premio della Lotteria Italia 2017: Q 425840 venduto a Ranica (BG) 5 milioni di euro; T 116627 venduto a Tarsia (CS) 2,5 milioni.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI - Si avvicina il momento decisivo per la Lotteria Italia 2017: estrazione anche per il terzo premio, collegato alla vincita super di 1,5 milioni di euro. E incredibilmente, è ancora Milano a primeggiare sul resto d’Italia con la seconda vincita su 5 biglietti di prima fascia. I biglietti vincenti della Lotteria estratti e mostrati alla trasmissione di Affari Tuoi su Rai1 vede la città di Milano con brindisi e spumante pronto: dopo il quinto premio da 500mila euro ora anche ill terzo, abbinato al simbolo del trenino, estratto durante il gioco dei pacchi in precedenza. Che vincita per la Lombardia, il vero Expo oggi è qui alla Lotteria Italia, con complessivi 2milioni di euro portati in saccoccia sotto l’ala protettiva della Madonnina. Va detto che i primi due premi ora se li giocheranno le province di Bergamo e Cosenza, ma non si può certo dire che per Milano questa sera è stata una sconfitta. In attesa del grande botto finale con l’estrazione del primo premio della Lotteria Italia, ecco il biglietto vincente del terzo premio: R 053568 - 1,5 milioni di euro vinti a Milano.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI - E via con il secondo biglietto vincente della Lotteria Italia 2017 appena abbinato alla cifra spaventosa di 1 milione di euro: che vittoria ragazzi, con la città di Livorno che ora sta festeggiando come non mai per la migliore sorpresa di mezzanotte. Certo, avevano sperato i fortunati possessori di questo biglietto di poter vincere le cifre più alte possibili in questi minuti di attesa spasmodica: eppure, siamo certi che un milione di euro non cambia la vita ma la modifica in super-positivo sicuramente. Avete già pensato, cari vincitori toscani che cosa poter fare con questa cifra pazzesca? La befana 2017 ve la ricorderete di certo per molto tempo ancora: con il simbolo del carbone vi eravate spaventati all’inizio ma non si può certo dire che la “vecchina” vi abbia portato un carbone cattivo quest’anno! Insieme a Flavio Insinna abbiamo scoperto insieme a voi la grande cifra di un milione di euro vinta in questo inizio 2017. Un cacciucco spettacolare potreste farvi con questo quarto premio della Lotteria, non credete? Ed ecco il biglietto vincente: C 045521 - 1 milione di euro euro vinti a Livorno.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI - Il primo biglietto abbinato è quello del quinto premio della Lotteria Italia 2017: durante la parte finale della trasmissione Affari Tuoi si arriva finalmente al momento clou dell’estrazione con il quinto premio da 500mila euro che finalmente viene estratto e reso pubblico. Pochi minuti fa erano usciti tutti biglietti dei primi 5 premi (della prima categoria) e l’attesa in tutta Italia è schizzata alle stelle: assume a Flavio Insinna, il responsabile dell’Agenzia Dogane e Monopoli ha letto in diretta il quinto premio collegato al simbolo della scopetta della befana. Numero letto e premio vinto in qualche fortunata ricevitoria o tabaccheria…. di Milano! Il biglietto della serie N è stato vinto dunque nella ricca Milano, ma di certo non sappiamo a chi possa essere andato, se qualche fortunello “doppio” della Milano bene o se invece qualche giovane mamma di famiglia che con questi 500mila euro davvero potrà svoltare parte della sua vita e di quella di tutta la sua famiglia. Ed ecco il biglietto vincente: N 337298 - 500mila euro vinti a Milano.

Sono stati estratti i 5 biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia 2017, ama ancora non sono stati abbinati ai premi effettivi in palio per la grande estrazione della Befana 2017. Mentre in studio ad Affari Tuoi si attende ancora l'uscita degli ultimi due simboli a cui andranno abbinati i biglietti, eccovi i numeri ufficiali dei biglietti della Lotteria che faranno felici tra qualche ora 5 persone in tutta Italia. R 053568 venduto a Milano; Q 425840 venduto a Ranica (BG); T 116627 venduto a Tarsia (CS); N 337298 venduto a Milano; C 045521 venduto a Livorno. Queste città saranno tra poche ore prese d'assalto da cronisti e curiosi per capire dove saranno vinti i premi incredibili della Lotteria Italia di quest'anno: 500mila, 1 milione, 1,5 milione, 2,5 milione e soprattutto il primo premio da 5 milioni di euro.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI - Affari Tuoi è cominciato e l’estrazione della Lotteria Italia 2017 sta ingranando: con la diretta del famoso gioco dei pacchi sono stati già trovati dentro due pacchi dell’ordinario gioco con Flavio Insinna - protagonista una concorrente dalla Sardegna - i primi simboli che saranno poi abbienti ai biglietti vincenti tanto attesi, quelli di prima categoria (o fascia). Primo simbolo estratto e collegato al quinto premio - da 500mila euro - è la scopetta della Befana, che ovviamente non poteva mancare nella grande Lotteria della Befana. Come secondo simbolo estratto e trovato nel pacco “scavicchiato” è invece collegato al quarto premio, quello da un milione di euro. Tutto è pronto e l’attesa sale sempre di più: nelle prossime estrazioni vi aggiorneremo anche degli altri simboli cui saranno collegati in ultima analisi i reali biglietti vincenti della Lotteria Italia 2016, ma giocata al 5 gennaio 2017. Tensione, sudore nelle mani e biglietto alla portata di tutti per poter scoprire immediatamente se la fortuna ha deciso di bussare alla vostra porta in questo 2017…

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI - Si parte per la grande serata dell’Estrazione Lotteria Italia 2017: con il collegamento dalla sala dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il programma di Rai1 Affari Tuoi Speciale Befana renderà noti in diretta live (e noi qui con voi con la diretta testuale) tutti i numeri dei biglietti vincenti. In tutto saranno 205 i biglietti vincenti che la Lotteria Italia fornirà ai fortunati vincitori che tra qualche ora potranno stappare molto più dello spumante dell’ultimo Capodanno. Primo premio 5 milioni di euro, secondo premio 2,5milioni di euro, terzo premio 1,5 milioni di euro, quarto premio 1 milione di euro, quinto premio 500mila euro: poi ci saranno ben 200 premi di consolazione, visto che saranno estratti anche i premi di seconda e terza ascia. 50 premi di seconda categoria da 50mila euro e 150 premi di terza categoria da 25mila euro. Complessivamente la Lotteria Italia 2016 quest’anno distribuisce premi per circa 29 milioni di euro: insomma, tutto è pronto e la bella notizia (per le casse dello stato ovviamente, ma anche per voi che avete più possibilità di vincere) è che rispetto allo scorso anno sono ben oltre gli 8 milioni di biglietti venduti, superato il record del 5 gennaio 2016. Cinture allacciate, si parte con l’estrazione!

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA BIGLIETTI VINCENTI: SI VINCE IN AUTOGRILL? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - La Lotteria Italia è ormai alle porte e non si attende altro che i premi di prima categoria, con i numeri dei biglietti vincenti che entro sera verranno estratti e resi noti. E sicuramente le statistiche fanno riflettere: da un'indagine fatta da AgiPro pare infatti che ci siano alte possibilità di vincere la Lotteria con i biglietti vincenti acquistati nelle aree di servizio dell'autostrada. Negli ultimi dieci anni infatti un premio importante su tre è stato vinto proprio in autostrada, addirittura sui novantuno totali sono stati ben ventisei vincenti all’aerea di sosta. Questo ovviamente accade perchè sono anche alti gli afflussi legati al fatto che questi vengono acquistati durante il viaggio; torniamo indietro poi alla Lotteria Italia del 2016 quando i premi vinti in autostrada furono ben tre. Si parla infatti di due milioni vinti a San Nicola la Strada in provincia di Caserta, mezzo milione invece a Como e duecentocinquantamila euro a Fabro in provincia di Terni. Sicuramente sono numeri che invitano a riflettere e fare molta attenzione: e voi, l’avete comprato il vostro biglietto in Autogrill? Si parte con la grande diretta, che una buona estrazione sia con voi!

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA BIGLIETTI VINCENTI: MAPPA DELLE REGIONI PIÙ VINCENTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - L’estrazione della Lotteria Italia 2017 andrà a modificare la mappa delle regioni vincenti. In attesa di conoscere i biglietti vincenti, possiamo descrivervi la geografia attuale delle regioni più fortunate, tenendo quindi conto dell'estrazione della scorsa edizione. Il biglietto da 500mila euro che era stato venduto in un Autogrill di Affi ed è stato vinto ad Affi, in provincia di Verona, ha spostato in testa alla classifica per importi vinti il Veneto. Alla modifica della mappa a favore del Veneto, però, ha contribuito in maniera decisiva la vincita del primo premio da 5 milioni di euro a Veronella, in provincia di Verona, a cui vanno aggiunti i due premi da 50mila euro e i sei premi da 25mila euro ciascuno. Il Veneto, dunque, ha messo le mani su un montepremi complessivo di 5 milioni e 750mila euro. La Lombardia, invece, detiene un altro primato: è la regione con il maggior numero di biglietti vincenti. Sono 41 e uno di questi ha portato un milione di euro a Varese, mentre nove tagliandi hanno fruttato 50mila euro, trentuno hanno portato alla vincita di 25mila euro per un totale di 2,6 milioni di euro.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA BIGLIETTI VINCENTI: IL PREMIO BRAILLE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - Il Premio Braille è stato promosso e, quindi, confermato per l'edizione 2017 della Lotteria Italia: dopo la prima edizione è stato, infatti, approvato nuovamente l'abbinamento. Gli italiani hanno dimostrato di essere particolarmente sensibili al tema della solidarietà sociale: è stato registrato un risultato di vendita ottimo dei biglietti per il Premio Louis Braille. Oltre 990mila tagliandi sono stati venduti nella scorsa edizione per un incasso che ha sfiorato quindi i 3 milioni di euro. Numeri importanti che hanno permesso al Premio Braille di superare l'esame e di essere confermato per la Lotteria Italia 2017. Non si tratta del primo premio associato alla lotteria tradizionale, perché oltre cinque anni fa furono incassati poco meno di 2,9 milioni di euro con la Lotteria di Sanremo. C'è stato poi un periodo nel quale sono stati offerti, oltre alla Lotteria Italia, altri 12 appuntamenti per vincere premi: in questo modo si cercò di superare quel periodo di declino che prese piede nel 2000. Poi si è scesi a 6 lotterie dal 2000 al 2004, si è passati nel 2005 a 5 lotterie, scalando fino al 2011, quando la Lotteria Italia è diventata unica superstite.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA BIGLIETTI VINCENTI: CHI HA VINTO NEL 2016 (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - Il primo premio dell'ultima edizione della Lotteria Italia da 5 milioni di euro è finito a Veronella, in provincia di Verona. Il biglietto vincente è stato vinto nella contrada via Giavone, ma è stato acquistato nella tabaccheria-alimentari di Miega di Veronella. In questa zona risiedono alcune centinaia di persone, quindi non sarà stato difficile scoprire il vincitore del superpremio. Grande comunque la soddisfazione per il sindaco di Veronella: «Sono contento che la Lotteria Italia sia stata vinta in questa zona. Via Giavone è una contrada, la più piccola che abbiamo, è un'area anche di passaggio immersa nella campagna della bassa veronese» ha dichiarato Michele Garzon, come riportato da Ansa. Il vincitore del primo premio dell'ultima edizione della Lotteria Italia potrebbe essere un residente o qualcuno di passaggio, ma l'auspicio è che i 5 milioni siano andati ad una persona che ne aveva bisogno. «Cinque milioni è una bella cifra e qui a mia memoria non era mai successa una cosa del genere» ha aggiunto il sindaco di Veronella.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA BIGLIETTI VINCENTI: I SUPERPREMI “MINORI” DEL 2016 (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - Il terzo premio da 1,5 milioni di euro dell'ultima edizione della Lotteria Italia è stato vinto grazie ad un biglietto venduto nelle tabaccherie di largo Preneste. La vincita è stata segnalata a via Aversa, dove però non ci sono rivendite: il biglietto è semplicemente partito da lì, poi è stato distribuito e venduto a piazzale Flaminio. Il fortunato vincitore lo ha acquistato, dunque, al bar dell'Orologio. Secondo il titolare del bar, il vincitore potrebbe essere qualcuno che abita o lavora in zona, visto che il flusso dei turisti è diminuito dopo il ponte dell'Immacolata. Quel biglietto, infatti, era arrivato lì tra l'11 e il 12 dicembre 2015. Ma non è da escludere che la vincita sia stata realizzata da un turista, perché da piazzale Flaminio si entra su Piazza del Popolo e sul "tridente" composto da via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta. Il fortunato potrebbe essere stato anche un pendolare, visto che c'è la metropolitana in zona e la stazione ferroviaria della linea che conduce a Viterbo.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA DEI BIGLIETTI VINCENTI: PREMI, CURIOSITÀ E REGOLAMENTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - Stasera, venerdì 6 gennaio, si tiene l'estrazione della Lotteria Italia 2017 e la seguiremo in diretta per fornirvi in tempo reale tutti gli estremi dei biglietti vincenti. È tempo di ultimi doni e ad attenderli non sono solo i bambini, ma anche gli adulti. Se non avete ancora comprato il tagliando che può valere il primo premio da 5 milioni di euro, vi consigliamo di affrettarvi, del resto in palio ci sono altre categorie importanti. Il primo premio è naturalmente quello più atteso, ma nell'estrazione odierna verranno messi in palio altri sei premi, il cui importo è legato al numero dei tagliandi venduti. L'estrazione della Lotteria Italia 2017 di oggi verrà trasmessa in diretta su Rai Uno all'interno dello speciale Affari Tuoi: l'appuntamento è fissato alle 20.30. L'anno scorso, invece, saltò la diretta televisiva dell'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicò che la Rai non aveva ritenuto di effettuare il collegamento con la sala estrazionale dell'Agenzia.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA DEI BIGLIETTI VINCENTI: LE MODALITA' E I DATI SULLE VENDITE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha comunicato le modalità di estrazione della Lotteria Italia 2017 di oggi, venerdì 6 gennaio. In seduta pubblica e sotto il controllo del Comitato per l'espletamento delle operazioni, l'estrazione si terrà alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori. I biglietti vincenti verranno estratti presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai e più precisamente nella sala delle Lotterie nazionali. Sono emersi già i primi dati in merito ai volumi di gioco della Lotteria Italia 2017: rispetto alla scorsa edizione è stato registrato un incremento dell'1,3% circa, quindi si conferma l'interesse pubblico verso la tradizione della Lotteria. Sono stati venduti circa 8,8 milioni di biglietti, mentre sono stati distribuiti oltre 12 milioni di euro attraverso i premi assegnati nelle trasmissioni televisive e con le vincite ottenute con la lotteria istantanea "gratta e vinci" che è stata abbinata.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA DEI BIGLIETTI VINCENTI: LA VERIFICA CON L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO) - Con l'investimento di 5 euro per l'acquisto di un biglietto della Lotteria Italia 2017 si possono vincere 5 milioni di euro, ma sono cinque i premi di prima categoria. L'importo, però, degli altri premi sarà determinato dal Comitato dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. E sarà un'informazione che arriverà presto visto che l'estrazione si terrà stasera... Nel frattempo, però, sono stati messi in palio altri premi, alcuni con il gratta e vinci "I proverbi della fortuna", che hanno garantito vincite immediate fino a 50mila euro, e altri giornalieri abbinati alla trasmissione La Prova del Cuoco. Non c'è da preoccuparsi comunque circa l'estrazione della Lotteria Italia 2017, perché la seguiremo in diretta: quindi dovrete semplicemente restare collegati per controllare gli estremi dei biglietti vincenti che raccoglieremo in tempo reale per voi. Il consiglio, però, è di procedere poi con una seconda verifica, ancor più approfondita: inserite serie e numero presenti sul biglietto della Lotteria Italia che avete acquistato nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (clicca qui per aprirlo) per controllare se siete effettivamente tra i fortunati vincitori.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA DEI BIGLIETTI VINCENTI: I PREMI DIMENTICATI - C'è un fenomeno dilagante che riguarda la Lotteria Italia ed è quello dei premi dimenticati. Strano, ma vero: è capitato molto spesso nelle ultime edizioni di registrare la mancata riscossione dei premi. Persone fortunate, ma anche "smemorate". I dati sono impressionanti: oltre 23 milioni di euro non sono stati riscossi dal 2002 ad oggi. Il 9 luglio 2015 è scaduto il termine per reclamare le vincite dell'edizione passata e dai dati a disposizione emerge che il totale delle vincite non pagate è stato di 856 mila euro. Gli italiani si sono rivelati meno smemorati del 2014, quando all'erario fu lasciato il doppio dei premi, cioè 1,7 milioni di euro. Gli "sbadati", però, si sono superati nell'edizione 2008/2009, quando non fu reclamato il premio da 5 milioni di euro, che fu rimesso in gioco l'anno successivo. Non è stato l'unico clamoroso vuoto di memoria: ce n'è stato uno nell'ultima edizione della Lotteria Italia, nella quale un giocatore non ha riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA DEI BIGLIETTI VINCENTI: DOVE SI VINCE DI PIU' - Il primo premio della Lotteria Italia 2017 finirà nuovamente a Roma o tra le mani di un cittadino residente in un'altra città? La Capitale comunque è regina delle vincite e l'anno scorso ha interrotto un digiuno che durava dal 2009. Il primo premio è stato vinto nelle ultime 19 edizioni per ben otto volte a Roma, in un'occasione però il primo premio non fu ritirato. Nessuno incassò la vincita, quindi il primo premio fu rimesso in palio e uno dei due da 5 milioni di euro fu vinto ancora una volta a Roma, mentre l'altro finì in provincia di Verona. Napoli, però, può fare concorrenza a Roma, avendo nel suo "palmares" ben tre vincite. Anche voi siete tra coloro che scelgono di acquistare i biglietti della Lotteria Italia in autostrada? Nelle ultime dieci edizioni un premio su tre è stato vinto qui, anche perché quello del caffè e del biglietto in Autogrill è ormai un rituale. Complessivamente nelle ultime dieci edizioni sono stati assegnati 21 biglietti di prima fascia su 59 totali con un importo totale da 35,2 milioni sui 116 assegnati tra le prime categorie di premio.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE IN DIRETTA DEI BIGLIETTI VINCENTI: COSA FARE SE HO VINTO? - In vista dell'estrazione della Lotteria Italia 2017 è importante avere tutte le informazioni, a partire da quelle sulla riscossione della vincita. Cosa dovete fare se siete tra i fortunati vincitori di uno dei premi attribuiti? Il biglietto, che deve essere integro e originale, va presentato o fatto pervenire, a vostro rischio, all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali Srl, che rilascerà un'apposita ricevuta. Verificate, però, la vincita attraverso il sito ufficiale di Lottomatica. Per la riscossione potete in alternativa rivolgervi presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo del territorio nazionale: la Banca ritira il biglietto e lo inoltra all'Ufficio Premi, rilasciando l'apposita ricevuta. Il fortunato vincitore dovrà ovviamente fornire le proprie generalità, il proprio indirizzo e le modalità di pagamento, scegliendo tra un pagamento con assegno circolare, accredito sul proprio conto corrente bancario o postale. I premi vanno reclamati entro e non oltre il 180esimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale dell'estrazione della Lotteria Italia. Conservate con cura e attenzione il biglietto, perché il premio può essere reclamato solo se è integro. In caso di smarrimento, infatti, il premio non sarà pagato. Il pagamento avviene solitamente entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita, ma questo conteggio partirà dalla data di messa a disposizione dei fondi da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.