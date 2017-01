PRETE SFREGIATO A ROMA, ARRESTATO L'AGGRESSORE: "LA CHIESA NON MI HA CAPITO". IL RELIGIOSO SI TROVA IN GRAVI CONDIZIONI (OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Fermato Renzo Cerro, l'uomo che nella giornata di ieri ha aggredito due sacerdoti a Roma, mentre si trovavano all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. Uno dei due religiosi è stato trasportato al policlinico Umberto a causa di una grave ferita al volto, mentre l'altro sacerdote ha riportato ferite più lievi. In base alle prime indiscrezioni, l'attentatore è originario di Roccasecca ed ha subito attaccato il sagrestano, padre Angelo Gaeta, colpendolo in pieno volto, per poi lanciarsi verso Adolfo Ralph, il padre superiore dei Frati dell'Immacolata. Immediato il blocco del 42enne alla stazione di Piazza Dante, sottolinea Adnkronos, grazie ad un'azione dei Carabinieri. Non si conoscono ancora in modo chiaro i motivi del suo gesto, ma a quanto sembra, il suo ingresso nella Basilica era dettato dalla ricerca di soluzioni ad alcuni problemi personali. Renzo Cerro, di 42 anni, soffrirebbe di disturbi psichici ed è già conosciuto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti per droga. Alle autorità avrebbe infatti riferito "la Chiesa non mi capisce", giustificando così il suo folle gesto. Un'ipotesi non del tutto scartata dai Carabinieri, chee in queste ore stanno ancora accertando il movente.

