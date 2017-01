SCUOLE CHIUSE DOMANI IN PUGLIA E SICILIA PER ALLERTA METEO: STUDENTI A CASA ANCHE IN ABRUZZO, CAMPANIA E MOLISE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Scuole chiuse non solo nel Sud Italia per le abbondanti nevicate: in Abruzzo, infatti, domani non andranno a scuola gli studenti di Pescara, Montesilvano, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Treglio e Vasto. La chiusura durerà fino a martedì 10 gennaio per le scuole di Lanciano, Ortona e Crecchio, mentre a Chieti e Orsogna le scuole resteranno chiuse fino a mercoledì 11 gennaio. L'elenco in questione è ovviamente parziale, perché l'emergenza maltempo è in continua evoluzione. In Campania, ad esempio, dopo Salerno e Benevento è il turno di Avellino. In Molise, invece, stando a quanto riportato da Today, resteranno chiuse le scuole di Bonefro, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Colletorto, Riccia, Casacalenda, Rotello, Montecilfone, Mafalda, Morrone del Sannio, Ripabottoni, Montorio nei Frentani e Ripalimosani. Chiusura fino a martedì 10 gennaio per le scuole di Riccia, Ripalimosani, Mafalda, Casacalenda, Morrone del Sannio, Ripabottoni e Montorio nei Frentani.

SCUOLE CHIUSE DOMANI AL SUD PER L'ALLERTA METEO: IL SINDACO DI BARI AGLI STUDENTI, "STUDIATE UN PO' A CASA" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Tutte le scuole saranno chiuse in Puglia a causa delle avverse condizioni meteorologiche: ieri è stata disposta la chiusura nel Brindisino, Foggiano, Tarantino e nella provincia Bat, oggi invece arrivano le ordinanze di Bari e Lecce che includono anche le Università. Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha anche scherzato su Facebook con gli studenti pugliesi: «Mi raccomando, sono sicuro che in questi giorni studierete a casa. Un poco» ha scritto, aggiungendo poi una faccina sorridente alla fine del suo messaggio (clicca qui per visualizzare il post). Attività didattiche, lezioni ed esami, sospese all'Università degli Studi di Bari dal 9 al 10 gennaio 2017. Ferma anche l'Università del Salento a causa delle eccezionali condizioni climatiche di questi giorni. La priorità in questo momento, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, è la sicurezza e, quindi, anche gli studenti sono stati invitati a non muoversi da casa, se non in caso di necessità.

SCUOLE CHIUSE DOMANI AL SUD PER L'ALLERTA METEO: ORDINANZE IN SICILIA E CAMPANIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Emergenza neve anche in Sicilia e di conseguenza le scuole resteranno chiuse domani. Nel palermitano sono state, infatti, emesse ordinanze di chiusura delle scuole per lunedì e martedì: lo hanno fatto i sindaci dei comuni di Gangi, Geraci Siculo, Petralia Sottana e Soprana, Blufi, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Caltavuturo, Collesano, Isnello e Caccamo. Lo stesso provvedimento è stato preso in Campania, in particolare dal sindaco di Salerno: l'eccezionale ondata di maltempo che si sta abbattendo in questi giorni ha spinto Vincenzo Napoli a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha preso la stessa decisione: le condizioni meteo sono avverse anche nel capoluogo sannita, dove si invita la popolazione «ad evitare tutti gli spostamenti non indispensabili con particolare riguardo da/verso le zone collinari». Vacanze di Natale prolungate, dunque, per migliaia di studenti per via dell'eccezionale ondata di neve e gelo.

