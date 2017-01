Saldi 2017/ Attenzione alle truffe: come fare per evitarle (ultime notizie oggi 8 gennaio 2017)

SALDI 2017, ATTENZIONE ALLE TRUFFE - Il 2017 è iniziato e con esso il super atteso periodo dei saldi invernali, quello in cui si possono comprare quelle cose che durante l'anno possiamo solo sognare. Ma nonostante la bellezza di questi giorni, bisogna come al solito stare attenti alle truffe in cui si può incappare durante lo shopping. Fece scandalo qualche anno fa la notizia che molti negozi, nel periodo dei saldi, "lievitavano" il prezzo della merce per poi far finta di venderla scontata al prezzo normale. Una cosa che ha gettato nello sconforto molte persone, che avevano paura di essere raggirate e di spendere più del dovuto. Oppure molti erano i casi di merce fallata messa in saldo: in questo modo il venditore riusciva comunque a liberarsene, oppure, cosa ancora più grave, alcuni mettevano in saldo capi falsi e non originali. Una condotta deprecabile ma che adesso è possibile evitare utilizzando alcuni accorgimenti che possono essere sempre utili.

SALDI 2017, ATTENZIONE ALLE TRUFFE: COME FARE PER EVITARLE- Come fare quindi per evitare le truffe durante i saldi 2017? Secondo alcune indicazioni date negli scorsi anni da Federconsumatori, innanzitutto bisogna controllare bene quale fosse il prezzo iniziale della merce in saldo, così da evitare eventuali raggiro sul costo finale. Diffidate degli sconti eccessivi, pari o superiori al 60%; controllare che ciò che viene messo in vendita non sia di una stagione passata dato che è possibile mettere in saldo solo quella rimasta dalla stagione appena passata. Se il venditore non vuole che proviate la merce è un suo diritto vietarlo, ma sicuramente è un buon campanello dall'allarme che vi indica che nella merce c'è qualcosa che non va. Conservate lo scontrino e, se vi rendere conto che avete subito una truffa, contattate subito i vigili urbani, un'associazione dei consumatori o l'ufficio comunale del commercio. Detto ciò, buono shopping e buoni saldi 2017!

SALDI 2017, IL WEB RILANCIA, LE OFFERTE DI ZALANDO – Dallo scorso 5 gennaio sono partiti in tutta Italia i tanto attesi saldi invernali 2017 che stanno permettendo a tantissimi italiani di acquistare capi di abbigliamento e quant’altro a prezzi decisamente competitivi. Le stime delle associazioni dei consumatori e dei commercianti, prevedono un periodo di saldi decisamente migliore rispetto a quello dello scorso anno. Di certo c’è da battere la concorrenza dei negozi online che a loro volta stanno rilanciando con sconti decisamente attraenti agli occhi degli utenti. In particolare è partito il periodo di saldi anche per il colosso tedesco di e-commerce Zalando che sta proponendo una ampia varietà di capi di abbigliamento a prezzi molto competitivi con sconti che arrivano fino al 50%. A vantaggio di Zalando e degli altri siti di e-commerce c’è il fatto che i prezzi di partenza sono già migliori di quelli dei tradizionali negozi giacché i costi di esercizi sono nettamente inferiori. Vedremo chi l’ha spunterà tra negozi reali e virtuali. SALDI 2017,

SALDI 2017: ZARA E H&M, SCONTI E OFFERTE- I saldi invernali 2017 sono cominciati e quindi sono disponibili gli sconti per gli amanti dello shopping: tutti i principali brand hanno messo in promozione i loro capi stagionali e Zara non fa eccezione. Archiviate le festività natalizie, è ripresa la caccia alle offerte e ai migliori ribassi e non è mancatala calca agli ingressi dei vari negozi di Zara, uno dei marchi di abbigliamento più apprezzati. L'azienda, che ha sede nel nord della Spagna ma vanta tantissimi punti vendita in giro per il mondo, in occasione dei saldi invernali 2017 ha lanciato diversi sconti. I cappotti, trench, pullover, scarpe, maglie e accessori - per uomo e per donna - sono stati scontati del 20-30%, ma le offerte riguardano anche altri prodotti di Zara, come felpe, jeans, blazer, vestiti e gonne. A fronte del grande successo riscosso dall'e-commerce, Zara sta sfruttando anche il proprio sito online per i saldi invernali 2017: diversi prodotti sono stati messi in promozione con lo sconto del 50% e, se si effettuato acquisti di almeno 50 euro, la spedizione è gratuita. CLICCA QUI PER GLI SCONTI ONLINE DI ZARA PER I SALDI INVERNALI 2017.

