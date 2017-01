TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Afghanistan, sisma di 4.9M in Hindu Kush (dati INGV in diretta, 8 gennaio 2017, ora 1:40)

TERREMOTO OGGI IN AFGHANISTAN: SCOSSA DI 4.9M IN HINDU KUSH (DATI INGV IN TEMPO REALE, 8 GENNAIO 2017) - Estero, forte scossa in Hindu Kush, una regione dell'Aghanistan, dove alle 00:19 è stato individuato un sisma di 4.9M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 36.94 e longitudine 68.46, profondità 10 km. Il punto colpito è stato individuato inoltre dal sismografo dell'USGS/NEIC di Denver, negli Usa, a 42 km da Kunduz. Risale invece alle 23:20 la scossa di 2.1M che ha colpito il versante Est della Turchia. Il sismografo dell'Istituto di Ricerca Terremoti e Osservatorio Kandilli di Istanbul, ha rilevato l'epicentro a latitudine 38.76 e longitudine 43.38, ipocentro a profondità 13 km. Nelle prime ore di oggi, domenica 8 gennaio 2017, l'Italia non registra invece alcun sisma al di sopra dei 2° della Scala Richter, ma molte scosse di minore intensità in provincia di Perugia, Ascoli Piceno e Macerata. E' in quest'ultima zona che si sono concentrate infatti otto scosse minori con una variabilità che va dagli 1.5M delle 00:02 fino agli 1.6M delle 23:08.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI 2.0M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 8 GENNAIO 2017) - La serata italiana di ieri si è presentata piuttosto tranquilla sul fronte tellurico, caratterizzato da soli due episodi. Alle 22:23 colpita la provincia di Macerata da un sisma di 2.0M, individuato dal Centro Nazionale INGV a latitudine 43.04 e longitudine 13.07, ipocentro a profondità 9 km. Nelle immediate vicinanze Fiordimonte, ad appena 1 km, ed a seguire Pieve Torina, Pievebovigliana, Muccia, Fiastra, Monte Cavallo e Acquacanina al di sotto degli 8 km di distanza dall'epicentro. Al di fuori dell'area critica, Serravalle di Chienti, Camerino, Ussita, Visso, Bolognola, Sefro, Caldarola, Cessapalombo, Castelsantangelo sul Nera, Pioraco, Precis, Serrapetrona, Sarnano, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo e Belforte del Chienti. Alle 21:29 è stata invece colpta la provincia dell'Aquila da un sisma di 2.0M, individuato ad 11 km di profondità ed a latitudine 42.56 e longitudine 13.23. Interessate Montereale, Capitignano, Cittareale, Amatrice, Borbona, Campotosto, Cagnano Amiterno, Posta, Barete, Accumoli, Pizzoli e Micigliano.

© Riproduzione Riservata.