ALLERTA NEVE/ Previsioni meteo: sole al nord, ma ancora neve al centro-sud (Ultime notizie oggi 9 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA IL SOLE AL NORD (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Le previsioni del tempo di oggi, 9 gennaio 2017, portano davvero belle notizie per il nord del nostro paese dove dopo il cielo coperto di questi ultimi giorni torna il sole. Il cielo infatti prevede schiarite un po' ovunque anche sulla parte settentrionale del Trentino Alto Adige dove nell'ultimo periodo si era visto davvero molto spesso nevicare. Il cielo sarà sereno su Piemonte e Lombardia, mentre vedremo un po' di nuvole sull'Emilia Romagna orientale e sulla Liguria oltre al Veneto. Le temperature però continuano ad essere veramente molto rigide e non basta il sole a farle risalire. Le minime ci parlano di meno sei gradi su Aosta e Torino che saliranno a quattro e tre nel pomeriggio. Le massime invece saranno sempre nel pomeriggio a Trento e Bolzano dove il termometro ci dirà sette gradi e a Genova dove invece saranno addirittura otto.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CONTINUA A CADERE LA NEVE ANCHE SE DI MENO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Continua a cadere la neve oggi, 9 gennaio 2017, anche se con raffiche decisamente minori rispetto a quelle degli scorsi giorni. Si parte dalla mattina dove ci sarà neve nell'entroterra abruzzese dove troveremo alcune raffiche. La situazione andrà migliorando nel pomeriggio con l'Abruzzo che sarà però colpito da alcune leggere precipitazioni. La vera impennata però la vedremo al sud, con massima concentrazione soprattutto sulla parte meridionale della Puglia e qualche accenno anche su Campania e parte settentrionale della Calabria. In queste zone le temperature comunque dovrebbero essere in leggero rialzo. Le minime le vedremo a Potenza dove ancora nel pomeriggio ci saranno meno quattro gradi, mentre le massime saranno a Catanzaro dove di gradi invece ne vedremo quattro. Le previsioni del tempo poi ci sottolineano come nelle prossime settimane la situazione andrà via via migliorando con il freddo che rimarrà comunque costante.

