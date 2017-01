ATTENTATO A GERUSALEMME/ Fadi al-Qanbar, assassino, anche lui ostaggio del nostro male

ATTENTATO A GERUSALEMME. Fadi al-Qanbar è l'ennesimo nome che entra nel triste elenco degli attentatori che in questi ultimi due anni hanno insanguinato il pianeta. Il teatro della strage questa volta è stata Gerusalemme, città dalle mille contraddizioni dove le ragioni dell'Isis si mescolano e si confondono con quelle di Hamas e dove la linea dei buoni e dei cattivi non è così facilmente tracciabile. Un camion, anche questo familiare agli europei di Nizza e di Berlino, si getta su un manipolo di soldati israeliani appena scesi da un autobus uccidendone quattro e ferendone quindici, passando avanti e indietro sui corpi martoriati e provocando la reazione degli altri militari presenti che uccidono l'uomo con pochi colpi precisi e pensati.

Molti i contorni e le commistioni da verificare e molte considerazioni potrebbero nuovamente essere fatte, ma il punto non è questo. Il dilagare dell'odio pone ad ogni latitudine una domanda sulla natura del male che non è più eludibile. Da dove viene questa cieca forza di distruzione? Dove affonda le sue radici ogni ideologia di morte e di sterminio? Benedetto XVI direbbe, con la sua spiazzante semplicità, dall'assenza di Dio. Ma il teologo bavarese non si accontenterebbe di queste tre parole e scenderebbe in profondità fino ad incontrare un terreno comune con tutti gli uomini: è l'assenza d'amore che genera il male. Noi odiamo quando non ci sentiamo amati, quando abbiamo paura di non esserlo.

Per molti fondamentalisti è il comportamento di noi occidentali che toglie l'amore di Dio dal mondo. Eliminando noi, Dio torna e con lui torna l'amore, torna il bene, torna la felicità cui abbiamo diritto, quella felicità che un giorno — in segreto — ci è stata da qualche parte promessa e che la storia, matrigna cattiva, sembra non donarci. Non ce la dona l'amore, non ce la donano gli amici, i figli, i genitori, i colleghi, i compagni, la politica, le stelle. Ed è allora che odiamo e diventiamo violenti. Molte volte si critica Francesco per il suo silenzio sul fondamentalismo islamico o per la sua equiparazione ad un — si dice improbabile — fondamentalismo cattolico. Ma il Papa ha abolito le strette categorie dell'Occidente che tendono a qualificare tutto, scegliendo, al contrario, di parlare delle categorie dell'umano, del male che c'è nell'uomo, in ogni uomo. Quel male che nasce dall'assenza del bene e che ci rende rabbiosi e vendicativi, veloci all'ira e schiavi dei nostri impulsi.