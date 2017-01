ATTENTATO IN ITALIA/ Isis: Milano e Roma in pericolo? Lupi solitari e foreign fighters, le due minacce (ultime notizie oggi, 9 gennaio 2017)

ATTENTATO IN ITALIA, ISIS: MILANO E ROMA NEL MIRINO? LUPI SOLITARI E FOREIGN FIGHTERS, I DUE PERICOLI IMPREVEDIBILI - In seguito agli ultimi attacchi dell'ISIS è inevitabile che un crescendo di preoccupazione interessi anche i cittadini italiani. Dopo le parole del Prefetto Franco Gabrielli, il Capo della Polizia, a sottolineare che un attacco al nostro Paese sia da mettere in preventivo è una voce anonima dell'intelligence nostrano. Non si tratterebbe, a suo dire, di stabilire se avverrà o meno un attentato in Italia, ma quando e dove. Fino ad ora abbiamo potuto contare su una forte protezione da parte di autorità ed intelligence, corroborata dall'esperienza degli agenti sul terrorismo, maturata sul campo. E non solo: l'immigrazione in Italia non avrebbe ancora raggiunto numeri importanti da spingerci in prima linea, anche se il problema più significativo è rappresentato dai lupi solitari, ovvero da quegli uomini che agiscono in totale autonomia e che possono quindi sfuggire all'occhio attento dell'intelligence. Spesso, spiega l'anonimo a Il Mattino, i lupi solitari non hanno alcun contatto con i vertici del Daesh, annullando così l'attività di prevenzione delle autorità.



ATTENTATO IN ITALIA, ISIS: MILANO E ROMA NEL MIRINO? NON SOLO ISLAM, ANCHE I CONNAZIONALI CONVERTITI ALLA JIHAD POTREBBERO COLPIRE- I lupi solitari sarebbero pericolosi, ma non quanto i foreign fighters. Questi ultimi hanno una maggiore abilità di pianificazione e dimestichezza nell'uso delle armi rispetto ai "cugini". Gli ultimi dati rilevati parlano comunque di 110 foreign fighters che dall'Italia si sono diretti in Siria, un numero basso se si considerano gli altri Stati Europei. Per fare un esempio, in Francia sono partiti 1.500 uomini. Non bisogna tuttavia fare l'errore di prendere sotto gamba la situazione, dato che i lupi solitari hanno dalla loro parte la posibilità di addestrarsi sul web e possono dare vita ad attentati in qualsiasi momento. "In gergo chiamiamo questo fenomeno homegrown", rivela il membro anonimo dell'Intelligence italiana a Il Mattino, "viene coltivato in casa nostra ed è scollegato dalle grandi organizzazioni mondiali o dalle moschee". Il Daesh ha inoltre a proprio vantaggio la possibilità di raggiungere più soggetti e variegati rispetto ad al-Qaeda. E tutto questo senza considerare che spesso la minaccia si nasconde proprio fra i nostri connazionali, italiani che hanno deciso di convertirsi all'Islam e propagano il jihad.

