AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: ancora alto il pericolo neve al centro-sud (ultime notizie in tempo reale, oggi 9 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 9 GENNAIO 2017). ALTO IL PERICOLO NEVE AL CENTRO SUD - Sarà ancora alto il pericolo neve oggi, 9 gennaio 2017, sul centro-sud del nostro paese. Questo ovviamente condizionerà anche le autostrade italiane come riporta il sito istituzionale che se ne occupa. Nella notte è stato lanciato l'allarme al centro-sud dove continuerà a cadere la neve anche se non con la stessa intensità degli ultimi giorni. Partiamo dalla A24 Roma-Teramo dove nella notte sono state evidenziate abbondanti nevicate tra il bivio A24/A25 Torano-Pescara e San Gabriele-Colledara. Si prosegue poi sull'A14 Ancona-Bari con neve tra Pescara ovest e Poggio Imperiale. Neve anche sull'A16 Napoli-Canosa tra Avellino est e Vallata. Attenzione anche al vento che sarà una predominante anche nel nostro settentrione. Il sito istituzionale delle autostrade in questo caso parla di fare attenzione sull'A6 Torino-Savona tra Millesimo e bivio A6/A10 Savona.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 9 GENNAIO 2017). OGGI SI TORNA A LAVORARE - Sono finite definitivamente con ieri le festività natalizie con il ponte dell'Epifania che ha visto moltissimi italiani andare fuori per tre giorni di vacanza e tornare nella serata di ieri nella quale si sono verificate tutte le conseguenze di quello che potremo chiamare contro-esodo. Oggi, 9 gennaio 2017, si torna a lavoro con le autostrade che quindi diventeranno ancora abbastanza affollate nei pressi dei grandi centri, delle fabbriche e dei posti di lavoro. Bisognerà cercare di essere equipaggiati in merito allle giornate complicate legate al meteo e anche al traffico congestionato gestito dagli orari di ripresa delle attività. Oggi infatti si torna non solo al lavoro ma anche a scuola ed è così che torneranno i problemi legati al traffico anche nelle prime ore della mattina, fino appunto a che le campanelle non saranno tutte suonate e i ragazzi tornati con le teste sui libri.

© Riproduzione Riservata.