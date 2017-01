BUCO DI BILANCIO A ROMA/ Il debito della Capitale sale fino a 13 miliardi di euro (PresaDiretta, 9 gennaio 2017)

IL SACCO DI ROMA: IL DEBITO DELLA CAPITALE SALE FINO A 13 MILIARDI DI EURO (PRESADIRETTA, 9 GENNAIO 2017) - Il debito le 2008 registrato da Roma è arrivato ormai a 13 miliardi dieuro, fra cui 8,8 dovuti a debiti di natura finanziaria, come i mutui e 3,2 di natura non finanziaria, quindi come debiti dovuti ad un ritardo nei pagamenti. Al vaglio della Gestione commisariale e di Silvia Scozzese, commissario straordinario dal 2015 su nomina del governo, il piano di rientro è stato stipulato quando il debito ammontava a ira 9,5 miliardi di euro. Una cifra che è arrivata quasi al radoppio solo due anni più tardi, a causa del ritrovamento di 2 mila pratiche di espropri applicati fra gli anni '60 ed i '90. Ogni anno, come ha spiegato in un'intervia a Il Sole 24 Ore Francesco Paolo Tronca, commissario straordinario, viene versato un contributo di 300 milioni di euro che proviene dallo Stato, a cui si aggiungono altri 200 milioni ricavati da una addizionale Irpef pari allo 0,4% e dalle tasse sui diritti di imbarco sui velivoli che da Roma raggiungono le destinazioni più disparate. PresaDiretta approfondirà l'argomento nella puntata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, grazie all'inchiesta "Il Sacco di Roma" condotta da Giulia Bosetti. A fare storcere il naso ai contribuenti, proprio il fatto che il debito venga sanato interamente con le tasse dei cittadini o di coloro che risiedono a Roma. La campagna elettorale di Virginia Raggi, sindaco della Capitale, si incentrava anche su questo aspetto. La Prima Cittadina ha portato avanti lo scettro della legalità e della trasparenza, proprio perché i famosi conti sembrano non tornare, specialmente per l'influenza di Mafia Capitale e la corruzione che ha investito il Campidoglio. Il bilancio di previsione per il periodo 2017-2019, presentato nello scorso aprile, è stato tuttavia bociato dall'organo di revissione economico-finanziaria di Roma (OREF), senza considerare la tempesta che si è abbattuta sul Movimento 5 Stelle e sulla Giunta, compromettendo del tutto un equilibrio politico.

© Riproduzione Riservata.