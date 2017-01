DANIELA ROVERI / News, il killer ha pianificato nei dettagli omicidio e fuga? (Ultime notizie oggi, 9 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI, NEWS: L’ASSASSINO DELLA MANAGER POTREBBE AVER PIANIFICATO SIN NEI MINIMI DETTAGLI TUTTE LE FASI DEL DELITTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Riparte una nuova settimana di indagini in riferimento al caso di Daniela Roveri, la manager d'azienda 48enne, uccisa con un solo fendente alla gola lo scorso 20 dicembre mentre rientrava nella sua abitazione a Colognola, Bergamo. Un giallo al momento ricco di enigmi e mancate risposte ma che nei prossimi giorni potrebbe fornire i primi dati utili, confermando o nel peggiore dei casi smentendo la pista attualmente seguita dagli investigatori. Intanto alcune certezze sarebbero già giunte in riferimento alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona dell'omicidio di Daniela Roveri. Secondo le novità rese note dal quotidiano L'Eco di Bergamo nella sua versione online, nessuna di esse avrebbe immortalato l'assassino della 48enne. Le telecamere esaminate sono quelle installate lungo via Enrico Fermi, strada che conduce alla Statale 42 e verso la pizza della chiesa. Tali riscontri avrebbero restituito la prima conferma: il killer di Daniela quasi certamente avrà scelto come via di fuga il parco comunale a nord del complesso residenziale dell'Azzanella. Un dettaglio importante che induce gli inquirenti ad ipotizzare la premeditazione: chi ha ucciso, sgozzandola, Daniela Roveri, quasi certamente aveva pianificato sin nei minimi dettagli non solo il delitto ma anche la fase successiva legata alla fuga. Finora l'impressione era stata quella del delitto perfetto, costellato da alcuni tentativi di depistaggio (dalla borsetta al cellulare della vittima scomparsi e non ancora trovati), eppure forse il killer della manager potrebbe essersi tradito. Anche su questo aspetto la conferma potrebbe giungere nel corso della settimana e riguarda l'analisi del bulbo del capello che la Scientifica ha rinvenuto tra le dita di Daniela Roveri. Il dubbio è che la donna abbia provato a difendersi trattenendo tra le mani una traccia importantissima del suo assassino e che potrebbe portare proprio alla sua individuazione. Su questo aspetto, dalle passate ore sarebbe calato il massimo riserbo da parte degli inquirenti i quali potrebbero già essere in possesso di interessanti informazioni grazie alle quali orientare le loro successive mosse, tutte volte alla soluzione dell'intricato caso che ha gettato Bergamo e provincia nel terrore, soprattutto dopo il precedente omicidio, quello di Seriate e nel quale ha perso la vita in circostanze molto simili l'ex professoressa Gianna Del Gaudio.

