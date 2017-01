DELITTO DI GARLASCO/ News, Chiara Poggi: Andrea Sempio, verso l'archiviazione? Difesa di Alberto Stasi smentisce (ultime notizie oggi 9 gennaio 2017)

DELITTO DI GARLASCO NEWS, CHIARA POGGI: SI VA VERSO L’ARCHIVIAZIONE PER ANDREA SEMPIO? LA REPLICA DELLA DIFESA DI ALBERTO STASI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Negli ultimi giorni il caso che ruota attorno al delitto di Garlasco, sebbene siano passati quasi dieci anni dall'omicidio di Chiara Poggi, è tornato al centro della cronaca. L'attenzione si è acutizzata in seguito alla nuova inchiesta che vedrebbe implicato Andrea Sempio, giovane amico del fratello della vittima e che potrebbe cambiare il destino di Alberto Stasi. Quest'ultimo, fidanzato di Chiara Poggi e condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il suo delitto, non ha mai smesso di pronunciarsi innocente. A sostenerlo è sempre stata la sua famiglia e proprio gli ulteriori accertamenti condotti dal genetista della difesa avrebbero portato a far emergere il nome di Andrea Sempio. Attorno alla sua figura sarebbero tanti i quesiti ancora aperti: intanto, il presunto Dna attribuito al giovane e che sarebbe stato ritrovato sotto le unghie della vittima. Ed ancora, alcune chiamate effettuate dal nuovo indagato al fisso di casa Poggi il giorno dell'omicidio e le ultime rivelazioni tratte dagli interrogatori eseguiti nel corso delle indagini e dai quali sarebbe emersa la conferma, da parte del fratello di Chiara, della frequentazione di Sempio della loro abitazione nel periodo precedente al delitto di Garlasco. Tutti punti a favore di Alberto Stasi, ma che potrebbero non bastare. Come rivelato nelle passate ore dal Secolo d'Italia, infatti, secondo alcune voci provenienti dalla procura di Pavia che si sta occupando dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, la posizione di Andrea Sempio sarebbe sempre più vicina all'archiviazione. La decisione sarebbe stata presa in seguito alle difficoltà evidenti legate alla verifica del Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi: appartiene davvero al nuovo indagato, amico del fratello della vittima? L'esperto nominato dalla difesa di Stasi in merito non avrebbe manifestato alcun dubbio: quel Dna apparterrebbe proprio a Sempio. A questa indiscrezione, giunta a due settimane dalla riapertura del caso sul delitto di Garlasco, non sarebbe tardata a giungere la smentita da parte della difesa di Alberto Stasi. "La Procura di Pavia sta, invece, leggendo attentamente gli atti e valuterà tutte le possibili strade percorribili, come del resto immaginabile, in considerazione del poco tempo trascorso e della complessità degli atti da valutare", hanno reso noto i legali di Stasi, come riportato da Il Giorno. Tutto, dunque, prosegue nella speranza comune di poter far luce in via definitiva su un giallo che resta ancora tale a distanza di quasi un decennio.

