DON ANDREA CONTIN / News, il prete dello scandalo rompe il silenzio: “Sono un uomo distrutto” (Ultime notizie oggi, 9 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN, NEWS: IL PRETE SI CONFIDA CON IL SUO AVVOCATO, PRONTO A RIVELARE LA SUA VERITÀ (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Non accennano a spegnersi i riflettori attorno al caso di San Lazzaro a Padova e che vede protagonista il prete dello scandalo, Don Andrea Contin. Il religioso è accusato di favoreggiamento della prostituzione, violenza privata e porto abusivo di armi nell'ambito di un caso esploso lo scorso 6 dicembre, in seguito alla denuncia di una donna di 49 anni, sua presunta amante. Solo una delle tante, stando all'indagine in corso e che ha rivelato almeno altre sei donne con le quali Don Andrea Contin avrebbe intrattenuto rapporti intimi. Le ultime novità giungono dal quotidiano Il Gazzettino, il quale avrebbe rivelato le recenti parole del religioso coinvolto nello scandalo a luci rosse della parrocchia in provincia di Padova. Stando alle confidenze che Don Andrea Contin avrebbe avuto con il suo legale, l'avvocato Michele Godina, sarebbe emersa l'immagine di un soggetto devastato psicologicamente non solo come prete ma anche e soprattutto come uomo. "Sono un uomo distrutto", avrebbe confidato il prelato, dopo essere rientrato in Italia di recente. Dal 21 dicembre scorso, infatti, Don Andrea Contin aveva deciso di abbandonare San Lazzaro, in seguito al blitz dei Carabinieri nella sua canonica, per rifugiarsi a Istria, in una casa vacanza. Tornato in patria, l'uomo avrebbe incontrato il suo avvocato al fine di studiare insieme la sua linea difensiva. Attualmente Don Andrea Contin si troverebbe in una località in Veneto e proprio parlando con il suo legale avrebbe manifestato il desiderio di essere lasciato in pace: "Desidero rimanere solo". Il parroco sarebbe ora intenzionato a farsi interrogare al fine di riuscire a fornire una volta per tutte la sua versione dei fatti, la quale sarebbe diametralmente opposta a quella fornita dalla 49enne che, con la sua denuncia, ha portato all'esplosione dello scandalo sebbene alla Curia fossero già arrivate da tempo alcune voci a riguardo. Stando alla verità di Don Andrea Contin, era l'ex amante 49enne a contattare le donne per prostituirsi e non il contrario. Eppure, a smentirlo ci sarebbero i ritrovamenti nella canonica da parte dei Carabinieri di alcuni oggetti piuttosto compromettenti. Nei giorni scorsi sarebbero stati sequestrati, oltre che materiale a luci rosse come Dvd anche diversi giochi erotici ma soprattutto un'agenda attraverso la quale gli inquirenti sarebbero risaliti, tra i vari contatti, ad almeno sette sue amanti. Ora, chi indaga allo scandalo di Padova è alla ricerca dei clienti che avrebbero pagato il Don in cambio delle "sue" donne e a tal fine si sta scandagliando il conto corrente del religioso. A quanto pare, il prete avrebbe speso oltre duemila euro durante una sua "gita" di due giorni a Roma in compagnia di una donna.

