Francesca Michelon / Stefano D’Orazio denunciato dalla presunta figlia: ma il batterista dei Pooh nega di essere suo padre (oggi, 9 gennaio 2017)

FRANCESCA MICHELON, PORTA IN TRIBUNALE IL BATTERISTA DEI POOH: NEGA DI ESSERE IL PADRE (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Ha portato in tribunale Stefano D'Orazio (il batterista dei Pooh) Francesca Michelon, una ragazza romana di 31 anni che fa la grafica pubblicitaria. Secondo la sua versione, sua madre Oriana ebbe una relazione extraconiugale con Stefano D'Orazio mentre era sposata con Diego Michelon (all'epoca tecnico del suono dei Pooh) ma, quando lui seppe che la donna era incinta, avrebbe troncato la relazione. Da allora non si sarebbero più visti e Oriana avrebbe fatto credere a Francesca di essere la figlia di Diego: fino a quando, nel 2006, la donna non decise di confessare alla ragazza la sua relazione e l'identità del vero padre. Secondo Stefano D'Orazio, invece, lui non avrebbe nulla a che fare con Francesca Michelon, dato che ebbe due rapporti fugaci con la madre, di cui solo uno nel 1984 (l'anno in cui sarebbe stata concepita Francesca): si è quindi rifiutato di sottoporsi al test di paternità, cosa che Francesca Michelon vuole obbligare a fare con questa causa.

FRANCESCA MICHELON PORTA IN TRIBUNALE IL BATTERISTA DEI BOOH: GLI INCONTRI DAL 2006 (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - In un'intervista rilasciata al quotidiano nazionale Il Resto del Carlino, Francesca Michelon racconta che in realtà lei avrebbe iniziato a intrattenere rapporti con Stefano D'Orazio a partire dal 2006, a seguito di una telefonata fatta dalla madre al batterista dei Pooh. Sempre secondo la sua versione, i due avrebbero iniziato a frequentarsi e lei pensava che stavano iniziando a costruire un rapporto di fiducia. Fino a che, un giorno, ha smesso di farsi sentire: "Ogni tanto lo cercavo, anche solo per fargli gli auguri a Natale o a Pasqua. Ma niente. Ho pensato di non essergli piaciuta e probabilmente me ne sarei fatta una ragione. Poi un giorno l'ho visto dispiacersi in tv per non aver mai avuto figli. Cosa che ha ripetuto altre volte. Per me sono state come coltellate", ha detto Francesca Michelon al Resto del Carlino. Questo, per la ragazza, il motivo scatenante della denuncia: come andrà a finire la vicenda? Lo deciderà presto il giudice.

