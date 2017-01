INCENDIO A MILANO / Video, zona Baggio: enorme nube nera, a fuoco l’ex caserma Santa Barbara (ultime notizie oggi, 9 gennaio 2017)

INCENDIO A MILANO, VIDEO: NUBE NERA IN ZONA BAGGIO. A FUOCO L’EX CASERMA SANTA BARBARA (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Enorme nube nera in cielo per l’incendio che a Milano sta tenendo col fiato sospeso centinaia di abitanti della zona Baggio, ad ovest della metropoli lombarda: attorno alle 13.30, secondo fonti raccolte da Milano Today, un enorme incendio è divampato all’interno della ex caserma militare Santa Barbara in via Alessio Oliveri, zona 7. Da qui momento, una enorme nube nera resta visibile nel cielo terso della bella giornata con sole: migliaia di segnalazioni, l’allerta per il brutto incendio resta per ora controllata visto che non sembrano esserci coinvolte né vittime né intossicati. Vigili del Fuoco al lavoro per spegnere l’incendio: secondo le prime informazioni che filtrano dal luogo del rogo, pare che le fiamme abbiano interessato una serie di rifiuti accumulati nella ex struttura militare. Non si segnalano feriti o intossicati e neanche pare provenire da una esplosione dolosa l’incendio che sta attraversando nei cieli di tutta la zona ovest di Milano. Nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti sulle fiamme di Milano, mentre qui possiamo vedere un breve video amatoriale che illustra la grossa nobel nera nel cielo milanese.

