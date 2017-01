INCIDENTE STRADALE A VOLTERRA / Morte due donne, investite da una parente: potrebbe aver agito volontariamente (oggi, 9 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE A VOLTERRA, MORTE DUE DONNE: ALLA GUIDA DELL’AUTO LA FIGLIA DI UNA DELLE VITTIME (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Incidente mortale oggi a Volterra, in provincia di Pisa, dove due donne di 70 e 75 anni sono state travolte da un'auto intorno alle ore 9:30. A darne notizia è Repubblica.it, che rivela come alla guida della vettura coinvolta nell'incidente stradale ci fosse la figlia di una delle due vittime. Secondo una prima ricostruzione, le due anziane donne stavano camminando sul marciapiede quando sono state investite mortalmente dalla parente, a bordo della sua auto, una Fiat Panda. Nell'impatto la 50enne avrebbe anche colpito una terza persona. Si tratta di un uomo di 73 anni, estraneo al nucleo familiare delle tre persone coinvolte e ricoverato d'urgenza in gravi condizioni presso l'ospedale di Volterra. La dinamica del tragico incidente appare al momento ancora poco chiara e sul posto è già al lavoro la polizia, il 118 e la municipale. A fornire ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella mattinata odierna in viale Ferrucci, poco distante dal teatro romano di Volterra, è il sito RaiNews secondo il quale la 50enne che ha travolto le due donne avrebbe potuto agire volontariamente. Non è ancora del tutto chiaro il legame esistente tra le vittime e da conducente della vettura, ma è certo che siano parenti. Secondo il portale del Televideo Rai, la 50enne attualmente si troverebbe ricoverata in stato di shock e piantonata in ospedale. Da ciò che si apprende, da tempo la donna soffriva di problemi psichici per i quali era in cura e di cui riteneva responsabili proprio le congiunte investite. Al vaglio degli inquirenti la testimonianza di una persona che avrebbe assistito all'incidente stradale ritenendo volontaria l'azione della figlia di una delle vittime.

