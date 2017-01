INQUINAMENTO LUMINOSO/ E illuminazione pubblica: come limitare i danni e risparmiare? (PresaDiretta, 9 gennaio 2017)

INQUINAMENTO LUMINOSO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA: COME LIMITARE I DANNI E RISPARMIARE? (PRESA DIRETTA, 9 GENNAIO 2017) - L'inquinamento luminoso è di sicuro uno dei problemi che riguarda la popolazione mondiale, anche quelle aree finora considerate a basso rischio. E' di sicuro difficile riuscire ad individuarlo e non perchè l'inquinamento luminoso non si faccia notare, anzi. Proprio perché è sempre sotto agli occhi di tutti, è diventato quasi un'abitudine. Si discute spesso di smog, polvere sottili, bio, ma la difficoltà maggiore è riuscire a distinguere l'inquinamento luminoso da ciò che è a tutti gli effetti l'illuminazione, pubblica o privata. L'inquinamento luminoso verrà approfondito durante la puntata di PresaDiretta di questa sera, lunedì 9 gennaio 2017, che andrà in onda come sempre nella prima serata di Rai 3. L'inchiesta "Luce sprecata" di Lisa Iotti si concentrerà anche sulle differenze fra l'Italia e gli altri Paesi in tema di illuminazione. Si parla di inquinamento quando l'irradiazione della luce raggiunge la volta celeste in particolare o comunque quando interessa aree al di fuori da quelle previste. Il danno provocato non riguarda inoltre solo l'ambiente, ma anche le finanze e la cultura. Siamo sempre abituati inoltre a vedere la luce come fonte di benessere per esseri viventi ed ambienti di qualsiasi tipo, in grado di mantenere positivo l'umore e contrastare l'anemia. Le possibilità di risparmio e prevenzione ci sono: il progetto Lumière per il risparmio energetio è stato creato in seguito ad una mozione dei Pentastellati. Il progetto, come ha sottolineato il Consigliere Roberto Bosco a Il Giornale di Vicenza, prevede l'impiego delle lampade a led anche per l'illuminazione pubblica, in grado di far risparmiare moltissimo alle amministrazioni comunali. "Garantisce maggior sicurezza", ha affermato Bosco, "poiché fornisce una luce migliore, ha una durata maggiore e necessita di meno energia".

